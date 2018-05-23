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23 мая 2018, 11:35

В Норильске, а также в других городах присутствия «Норникеля» стартовал третий экологический марафон «Понеслось».


С каждым годом число его участников растет. В этот раз в экомарафоне участвуют более 400 человек, среди которых не только сотрудники «Норникеля», но и активные горожане из регионов, в которых работает компания, в том числе из Забайкальского края, где «Понеслось» проводится впервые.
«Для меня понятие экологии — это прежде всего самоуважение. И дело тут в отношении к тому, что нас окружает. Относиться надо так, как будто это твоя личная собственность, — сказал, напутствуя волонтеров, Андрей Ургант, популярный российский актер, принимающий активное участие в марафоне в этом году. — Если есть возможность сделать что-то хорошее, доброе для своего города, дома, в котором ты живешь, а в конечном счете для себя, не надо откладывать эту возможность. Делайте добрые дела сегодня!».
В течение лета 43 команды будут соревноваться за право называться лучшими волонтерами компании. Участникам предстоит организовать экопроект, принять участие в интеллектуальной экологической игре и провести подобную самим, а также поделиться волонтерским опытом друг с другом. Лучшие истории войдут в сценарий будущего спектакля. Помогать командам в этом будет Андрей Ургант. Самые активные марафонцы отправятся в сентябре на корпоративный слет волонтеров в Красноярск.
«Норникель» — один из лидеров корпоративного волонтерства в России, — отметил в ходе запуска экомарафона Вадим Ковалев, первый исполнительный директор Ассоциации менеджеров России. — Мы надеемся, что в 2018 году, который объявлен в России Годом волонтера, еще больше людей присоединятся к движению добровольчества, а марафон «Понеслось» станет массовой площадкой для развития корпоративного волонтерства в нашей стране».
«Понеслось» — это часть программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В 2016 году он начинался как пилотный проект. Тогда в Норильске высадили кустарники на стадионе «Заполярник», в Мончегорске прошел экоквест «Настройся на эковолну», а в Москве — субботник в Лосиноостровском парке. Уже на следующий год марафон вырос в большой проект, к которому активно подключаются все новые участники из числа сотрудников «Норникеля». Он направлен на развитие корпоративного волонтерства в городах деятельности компании, формирование культуры экологичного образа жизни, выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, ее сотрудниками и местным сообществом.

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 22 мая 2018 
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15:20   Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет ... 13:11   Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам.
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11:12   В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода. 10:59   В выходные норильчан приглашают поболеть за местных футболистов, хоккеистов и других спортсменов.
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16:43   77-летняя путешественница Юлия Михайлюк из Твери решила добраться до Норильска на велосипеде. 15:00   Этим летом в спортивно-оздоровительном лагере «Детский наукоград» впервые появятся оздоровительные отряды. Попасть в них могут все желающие школьники Большого Норильска.
14:54   Наркокурьеры попытались привезти в Норильск «синтетику» на 10 миллионов рублей. 14:16   Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели мастер-класс для норильских младшеклассников.
14:09   11-летний норильчанин Спартак Булавченко стал победителем первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте. 13:24   Традиционный праздник прощания со школой прошел в Норильске в минувшую субботу, 19 мая.
12:48   До ледохода в Дудинке — 700 км. 12:45   Более 200 нарушений ПДД за два дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейдов выходных дней.
12:33   Соревнованиями по плаванию завершилось ежегодное сурдомногоборье «Приз полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха. 12:28   В Норильске обсудили работу экодесанта во время юбилейного турслета на Хараелахе.
12:05   В Норильске проходят гастроли Красноярского театра кукол. Это подарок маленьким норильчанам к 65-летнему юбилею родного города. 11:28   На Таймыре временно ограничено движение по автодорогам.
11:26   Норильских школьников приглашают в спортивно-оздоровительный лагерь «Детский наукоград». 10:51   «Зарядка со стражем порядка». В Норильске полицейские провели урок физкультуры для школьников.
10:29   Быстринский ГОК начал реализацию железорудного концентрата. 10:18   1 июня в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними пройдет день открытых дверей.

 19 мая 2018 
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 18 мая 2018 
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14:42   Сегодня вечером в Норильске стартует всероссийская акция "Ночь музеев", получившая в этом году название «Праздник праздников». ... 14:23   Гимназию № 4 ожидает масштабная реконструкция. Чиновникам предстоит определить, в какой период это произойдет.
13:56   Муниципальные программы ЖКХ и городского хозяйства депутаты скорректируют в ходе сессии. Сегодня же они обсудили все детали выносимых на повестку вопросов.

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17:59   В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре.




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