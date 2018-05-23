Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2018, 11:35



В Норильске, а также в других городах присутствия «Норникеля» стартовал третий экологический марафон «Понеслось».

«Для меня понятие экологии — это прежде всего самоуважение. И дело тут в отношении к тому, что нас окружает. Относиться надо так, как будто это твоя личная собственность, — сказал, напутствуя волонтеров, Андрей Ургант, популярный российский актер, принимающий активное участие в марафоне в этом году. — Если есть возможность сделать что-то хорошее, доброе для своего города, дома, в котором ты живешь, а в конечном счете для себя, не надо откладывать эту возможность. Делайте добрые дела сегодня!». В течение лета 43 команды будут соревноваться за право называться лучшими волонтерами компании. Участникам предстоит организовать экопроект, принять участие в интеллектуальной экологической игре и провести подобную самим, а также поделиться волонтерским опытом друг с другом. Лучшие истории войдут в сценарий будущего спектакля. Помогать командам в этом будет Андрей Ургант. Самые активные марафонцы отправятся в сентябре на корпоративный слет волонтеров в Красноярск. «Норникель» — один из лидеров корпоративного волонтерства в России, — отметил в ходе запуска экомарафона Вадим Ковалев, первый исполнительный директор Ассоциации менеджеров России. — Мы надеемся, что в 2018 году, который объявлен в России Годом волонтера, еще больше людей присоединятся к движению добровольчества, а марафон «Понеслось» станет массовой площадкой для развития корпоративного волонтерства в нашей стране». «Понеслось» — это часть программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В 2016 году он начинался как пилотный проект. Тогда в Норильске высадили кустарники на стадионе «Заполярник», в Мончегорске прошел экоквест «Настройся на эковолну», а в Москве — субботник в Лосиноостровском парке. Уже на следующий год марафон вырос в большой проект, к которому активно подключаются все новые участники из числа сотрудников «Норникеля». Он направлен на развитие корпоративного волонтерства в городах деятельности компании, формирование культуры экологичного образа жизни, выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, ее сотрудниками и местным сообществом.

Просмотров:253 С каждым годом число его участников растет. В этот раз в экомарафоне участвуют более 400 человек, среди которых не только сотрудники «Норникеля», но и активные горожане из регионов, в которых работает компания, в том числе из Забайкальского края, где «Понеслось» проводится впервые.«Для меня понятие экологии — это прежде всего самоуважение. И дело тут в отношении к тому, что нас окружает. Относиться надо так, как будто это твоя личная собственность, — сказал, напутствуя волонтеров, Андрей Ургант, популярный российский актер, принимающий активное участие в марафоне в этом году. — Если есть возможность сделать что-то хорошее, доброе для своего города, дома, в котором ты живешь, а в конечном счете для себя, не надо откладывать эту возможность. Делайте добрые дела сегодня!».В течение лета 43 команды будут соревноваться за право называться лучшими волонтерами компании. Участникам предстоит организовать экопроект, принять участие в интеллектуальной экологической игре и провести подобную самим, а также поделиться волонтерским опытом друг с другом. Лучшие истории войдут в сценарий будущего спектакля. Помогать командам в этом будет Андрей Ургант. Самые активные марафонцы отправятся в сентябре на корпоративный слет волонтеров в Красноярск.«Норникель» — один из лидеров корпоративного волонтерства в России, — отметил в ходе запуска экомарафона Вадим Ковалев, первый исполнительный директор Ассоциации менеджеров России. — Мы надеемся, что в 2018 году, который объявлен в России Годом волонтера, еще больше людей присоединятся к движению добровольчества, а марафон «Понеслось» станет массовой площадкой для развития корпоративного волонтерства в нашей стране».«Понеслось» — это часть программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В 2016 году он начинался как пилотный проект. Тогда в Норильске высадили кустарники на стадионе «Заполярник», в Мончегорске прошел экоквест «Настройся на эковолну», а в Москве — субботник в Лосиноостровском парке. Уже на следующий год марафон вырос в большой проект, к которому активно подключаются все новые участники из числа сотрудников «Норникеля». Он направлен на развитие корпоративного волонтерства в городах деятельности компании, формирование культуры экологичного образа жизни, выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, ее сотрудниками и местным сообществом.