Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2018, 11:45



Сегодня в Дудинку прибыли участники Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup и сразу окунулись в атмосферу самобытной национальной культуры Таймыра.

Затем, согласно северным традициям, для того чтобы древняя земля приняла гостей, каждый из них постучал в сакральный бубен, развея, таким образом, слух о приезде над тундрой. В знак дружбы и знакомства с Крайним Севером спортсмены повязали на оленьих рогах яркие ленты. В завершение встречи участники турнира вместе с артистами ансамбля «Хэйро» исполнили круговой танец, олицетворяющий дружбу и солнце. Спортсмены были приятно удивлены устроенным для них праздником и поблагодарили организаторов за теплый прием.

Просмотров:232 На ступенях въездного знака «Дудинка» живым коридором встречали спортсменов артисты ансамбля «Хэйро». Они предложили керлингистам пересечь импровизированную черту полярного круга, перепрыгнув через маут и загадав желание.Затем, согласно северным традициям, для того чтобы древняя земля приняла гостей, каждый из них постучал в сакральный бубен, развея, таким образом, слух о приезде над тундрой. В знак дружбы и знакомства с Крайним Севером спортсмены повязали на оленьих рогах яркие ленты.В завершение встречи участники турнира вместе с артистами ансамбля «Хэйро» исполнили круговой танец, олицетворяющий дружбу и солнце.Спортсмены были приятно удивлены устроенным для них праздником и поблагодарили организаторов за теплый прием.