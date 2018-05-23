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23 мая 2018, 11:53



Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ЕГЭ норильские 11-классники.

Среди зарегистрированных участников ЕГЭ по русскому языку сдают 1292 человека. Из них 87 - выпускники прошлых лет, а 1205 - ученики 11-х классов. Математику профильную сдают 837 ребят, из них 11-классников - 748, остальные - выпускники предыдущих лет. Математика базовая сдается только учениками действующих 11-х классов - таковых на этот экзамен заявлено 1077 человек. Напомним, всего в этом году в Норильске 15 пунктов проведения ЕГЭ, в нескольких из них экзамены на проверку школьных знаний и на аттестат зрелости сдают ребятишки с ограниченными возможностями здоровья (три таких пункта проведения расположились в школах № 6, 8 и 14; еще один - так называемый «пункт на дому»). Адреса норильских пунктов проведения ЕГЭ: школы № 1, 28, 13, гимназия № 7, лицей № 3. В Кайеркане это школа № 37 и гимназия № 11, в Талнахе - школы № 20, 36, 38, в Снежногорске - школа № 24. Единый государственный экзамен представляет их себя серию заданий и тестов стандартной формы. Решение этих заданий позволяет определить уровень общей подготовки по предметам школьной программы, обязательной для усвоения. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 11-х классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику, остальные - по выбору: литературу, физику, химию, биологию, историю, обществознание, информатику и ИКТ, иностранные языки.

Просмотров:251 По данным специалистов норильского управления общего образования, самыми популярными предметами по выбору для норильских выпускников в этом году, как и в прежние, стало обществознание - его выбрали 735 ребят (из них выпускников прошлых лет - 44 человека). На втором месте с большим отрывом - физика (ее предпочли 397 подростков, 45 из которых - выпускники прошлых лет), далее идут биология (295 человек), история (237) и химия (182 человека). Столько же человек - 182 - сдают информатику. На последнем месте по популярности - иностранный язык (126 человек, из которых 15 - выпускники прошлых лет).Среди зарегистрированных участников ЕГЭ по русскому языку сдают 1292 человека. Из них 87 - выпускники прошлых лет, а 1205 - ученики 11-х классов.Математику профильную сдают 837 ребят, из них 11-классников - 748, остальные - выпускники предыдущих лет. Математика базовая сдается только учениками действующих 11-х классов - таковых на этот экзамен заявлено 1077 человек.Напомним, всего в этом году в Норильске 15 пунктов проведения ЕГЭ, в нескольких из них экзамены на проверку школьных знаний и на аттестат зрелости сдают ребятишки с ограниченными возможностями здоровья (три таких пункта проведения расположились в школах № 6, 8 и 14; еще один - так называемый «пункт на дому»).Адреса норильских пунктов проведения ЕГЭ: школы № 1, 28, 13, гимназия № 7, лицей № 3. В Кайеркане это школа № 37 и гимназия № 11, в Талнахе - школы № 20, 36, 38, в Снежногорске - школа № 24.Единый государственный экзамен представляет их себя серию заданий и тестов стандартной формы. Решение этих заданий позволяет определить уровень общей подготовки по предметам школьной программы, обязательной для усвоения.Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 11-х классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику, остальные - по выбору: литературу, физику, химию, биологию, историю, обществознание, информатику и ИКТ, иностранные языки.