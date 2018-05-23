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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:27 В период проведения Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup 2018 в Дудинке пройдет большой уличный праздник с дегустацией этнической кухни в чумах.
15:03 16-летняя норильчанка обманула парня из другого города, который продавал телефон по объявлению в интернете.
14:33 В выходные в Норильске состоится турнир по футболу среди юношеских команд «Кубок «Норникеля» – новые надежды».
14:23 NordStar на месяц запретил на своих рейсах перевозку оружия, боеприпасов, взрывоопасных и ядовитых веществ.
12:56 Сегодня труппа Норильского Заполярного театра драмы уехала в Новосибирск представлять наш город на престижном театральном фестивале страны.
12:26 Призовой фонд турнира Arctic Curling Cup 2018 составит 30 000 долларов.
12:06 Норильчане могут принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!».
11:53 Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ЕГЭ норильские 11-классники.
11:45 Сегодня в Дудинку прибыли участники Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup и сразу окунулись в атмосферу самобытной национальной культуры Таймыра.
11:35 В Норильске, а также в других городах присутствия «Норникеля» стартовал третий экологический марафон «Понеслось».
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