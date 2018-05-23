Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2018, 12:06



Норильчане могут принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!».

Конкурсантам из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. ( Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Просмотров:220 Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».Конкурсантам из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. ( Правила проведения конкурса Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).