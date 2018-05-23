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23 мая 2018, 12:26

Призовой фонд турнира Arctic Curling Cup 2018 составит 30 000 долларов.


С 24 по 27 мая 2018 года в Дудинке при поддержке компании «Норникель» пройдет Арктический кубок по керлингу. Это единственный турнир по керлингу в мире, проходящий за полярным кругом. В этом году на Ледовой арене «Таймыр» будут соревноваться 10 смешанных пар, в том числе три российские. Среди участников Арктического кубка – победители и призеры крупнейших международных соревнований, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Турнир входит в наиболее престижную международную серию World Curling Tour, в которой принимают участие сильнейшие керлингисты мира.
Призовой фонд турнира составит 30 000 долларов США, сообщается на сайте турнира. Это один из самых значительных призовых фондов турниров World Curling Tour среди смешанных пар.
Призовые будут распределены следующим образом (в долларах США): первое место – 10 000, второе место – 6000, третье место – 4000, четвертое место – 2000.
Каждая победа на групповом этапе – 400 долларов США.

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    Список новостей

 23 мая 2018 
17:27   В период проведения Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup 2018 в Дудинке пройдет большой уличный праздник с дегустацией этнической кухни в чумах. 15:03   16-летняя норильчанка обманула парня из другого города, который продавал телефон по объявлению в интернете.
14:33   В выходные в Норильске состоится турнир по футболу среди юношеских команд «Кубок «Норникеля» – новые надежды». 14:23   NordStar на месяц запретил на своих рейсах перевозку оружия, боеприпасов, взрывоопасных и ядовитых веществ.
12:56   Сегодня труппа Норильского Заполярного театра драмы уехала в Новосибирск представлять наш город на престижном театральном фестивале страны. 12:26   Призовой фонд турнира Arctic Curling Cup 2018 составит 30 000 долларов.
12:06   Норильчане могут принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!». 11:53   Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ЕГЭ норильские 11-классники.
11:45   Сегодня в Дудинку прибыли участники Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup и сразу окунулись в атмосферу самобытной национальной культуры Таймыра. 11:35   В Норильске, а также в других городах присутствия «Норникеля» стартовал третий экологический марафон «Понеслось».
11:27   Кромка льда на Енисее - в 600 км от Дудинки.

 22 мая 2018 
16:19   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты провели корректировку бюджета. 15:48   Музей Норильска приглашает на «Музейную продленку».
15:39   Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин официально ушел в отставку. 15:23   На этой неделе начинаются обязательные экзамены для школьников.
15:20   Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет ... 13:11   Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам.
12:07   В международном турнире по кёрлингу, который стартует в Дудинке 24 мая, примут участие 10 команд. Параллельно пройдут и соревнования детских команд. 11:22   В СРК «Арена» состоится очередная познавательно-развлекательная программа из цикла «Мой город. Моя история».
11:12   В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода. 10:59   В выходные норильчан приглашают поболеть за местных футболистов, хоккеистов и других спортсменов.
10:51   250 норильских выпускников прошлых лет заявились на участие в ЕГЭ в этом году. 10:47   В Норильске задержан подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. У мужчины обнаружили более 30 пакетиков с «синтетикой».

 21 мая 2018 
17:24   135 миллионов рублей потратит «Норникель» на детский отдых этим летом. В этом году дети сотрудников компании будут отдыхать в выездных оздоровительных лагерях в Анапе и Болгарии. 16:55   На ледовой арене «Таймыр» идет подготовка льда к международному турниру по керлингу Arctic Cup 2018.
16:43   77-летняя путешественница Юлия Михайлюк из Твери решила добраться до Норильска на велосипеде. 15:00   Этим летом в спортивно-оздоровительном лагере «Детский наукоград» впервые появятся оздоровительные отряды. Попасть в них могут все желающие школьники Большого Норильска.
14:54   Наркокурьеры попытались привезти в Норильск «синтетику» на 10 миллионов рублей. 14:16   Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели мастер-класс для норильских младшеклассников.
14:09   11-летний норильчанин Спартак Булавченко стал победителем первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте. 13:24   Традиционный праздник прощания со школой прошел в Норильске в минувшую субботу, 19 мая.
12:48   До ледохода в Дудинке — 700 км. 12:45   Более 200 нарушений ПДД за два дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейдов выходных дней.
12:33   Соревнованиями по плаванию завершилось ежегодное сурдомногоборье «Приз полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха. 12:28   В Норильске обсудили работу экодесанта во время юбилейного турслета на Хараелахе.
12:05   В Норильске проходят гастроли Красноярского театра кукол. Это подарок маленьким норильчанам к 65-летнему юбилею родного города. 11:28   На Таймыре временно ограничено движение по автодорогам.
11:26   Норильских школьников приглашают в спортивно-оздоровительный лагерь «Детский наукоград». 10:51   «Зарядка со стражем порядка». В Норильске полицейские провели урок физкультуры для школьников.
10:29   Быстринский ГОК начал реализацию железорудного концентрата. 10:18   1 июня в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними пройдет день открытых дверей.

 19 мая 2018 
22:48   Губернатором Ямала может стать Алексей Текслер.

 18 мая 2018 
16:07   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 14 сантиметров. 16:01   Размер пенсии не зависит от минимального размера оплаты труда. Новый МРОТ позволит увеличить размер будущей пенсии, так как позволит гражданам заработать больше пенсионных балов за год.
14:42   Сегодня вечером в Норильске стартует всероссийская акция "Ночь музеев", получившая в этом году название «Праздник праздников». ... 14:23   Гимназию № 4 ожидает масштабная реконструкция. Чиновникам предстоит определить, в какой период это произойдет.
13:56   Муниципальные программы ЖКХ и городского хозяйства депутаты скорректируют в ходе сессии. Сегодня же они обсудили все детали выносимых на повестку вопросов.

 17 мая 2018 
19:16   На Таймыре разработано 17 туристических маршрутов. 18:10   Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.
17:59   В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре.




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