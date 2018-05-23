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23 мая 2018, 12:26



Призовой фонд турнира Arctic Curling Cup 2018 составит 30 000 долларов.

Призовой фонд турнира составит 30 000 долларов США, сообщается на сайте турнира. Это один из самых значительных призовых фондов турниров World Curling Tour среди смешанных пар. Призовые будут распределены следующим образом (в долларах США): первое место – 10 000, второе место – 6000, третье место – 4000, четвертое место – 2000. Каждая победа на групповом этапе – 400 долларов США.

Просмотров:238 С 24 по 27 мая 2018 года в Дудинке при поддержке компании «Норникель» пройдет Арктический кубок по керлингу. Это единственный турнир по керлингу в мире, проходящий за полярным кругом. В этом году на Ледовой арене «Таймыр» будут соревноваться 10 смешанных пар, в том числе три российские. Среди участников Арктического кубка – победители и призеры крупнейших международных соревнований, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Турнир входит в наиболее престижную международную серию World Curling Tour, в которой принимают участие сильнейшие керлингисты мира.Призовой фонд турнира составит 30 000 долларов США, сообщается на сайте турнира. Это один из самых значительных призовых фондов турниров World Curling Tour среди смешанных пар.Призовые будут распределены следующим образом (в долларах США): первое место – 10 000, второе место – 6000, третье место – 4000, четвертое место – 2000.Каждая победа на групповом этапе – 400 долларов США.