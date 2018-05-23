Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2018, 12:56



Сегодня труппа Норильского Заполярного театра драмы уехала в Новосибирск представлять наш город на престижном театральном фестивале страны.

По мнению норильских зрителей, «Жди меня» - одна из самых щемящих постановок нашего театра. Спектакль, сотканный из воспоминаний первых норильчан и посвященный противоречивой, трагической эпохе, когда строился город, создавался комбинат, а театр помогал выжить его создателям и его зрителям, будет показан в рамках конкурсной программы 25 мая. Фестиваль объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока и проводится в Новосибирске каждый четный год. «Ново-Сибирский транзит» - это конкурс лучших драматических спектаклей, созданных в течение двух предшествующих сезонов и отобранных для участия ведущими российскими экспертами в области театра. 26 мая наши актеры вернутся домой. А на следующий день на сцене норильского театра будет снова властвовать «Дракон». Напомним, премьера этого спектакля состоялась 20 мая и была принята зрителями на ура, впрочем, как и большинство спектаклей самого северного.

Просмотров:313 На Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» с исторической фантасмагорией Анны Бабановой «Жди меня…» по сценарию Владимира Зуева отправились 39 человек, из них актеров - 26.По мнению норильских зрителей, «Жди меня» - одна из самых щемящих постановок нашего театра. Спектакль, сотканный из воспоминаний первых норильчан и посвященный противоречивой, трагической эпохе, когда строился город, создавался комбинат, а театр помогал выжить его создателям и его зрителям, будет показан в рамках конкурсной программы 25 мая.Фестиваль объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока и проводится в Новосибирске каждый четный год. «Ново-Сибирский транзит» - это конкурс лучших драматических спектаклей, созданных в течение двух предшествующих сезонов и отобранных для участия ведущими российскими экспертами в области театра.26 мая наши актеры вернутся домой. А на следующий день на сцене норильского театра будет снова властвовать «Дракон». Напомним, премьера этого спектакля состоялась 20 мая и была принята зрителями на ура, впрочем, как и большинство спектаклей самого северного.