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23 мая 2018, 14:23



NordStar на месяц запретил на своих рейсах перевозку оружия, боеприпасов, взрывоопасных и ядовитых веществ.

Оно касается регулярных и чартерных рейсов, вылетающих и прибывающих в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород в период с 25 мая по 25 июля 2018 года включительно. На данных рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, включенные в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке.

Просмотров:217 Данное ограничение введено в связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в соответствии с указом президента.Оно касается регулярных и чартерных рейсов, вылетающих и прибывающих в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород в период с 25 мая по 25 июля 2018 года включительно. На данных рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, включенные в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке.