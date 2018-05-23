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23 мая 2018, 14:33



В выходные в Норильске состоится турнир по футболу среди юношеских команд «Кубок «Норникеля» – новые надежды».

Соревнования организованы Российским футбольным союзом и ПАО «ГМК «Норильский никель» и проводятся в два этапа. На первой стадии команды определят сильнейших в своих территориях. Турнир «Кубок «Норникеля» пройдет в Мурманской области, Забайкальском и Красноярском краях и в Заполярье: Дудинке и Норильске. Затем в Красноярске 5-6 июля состоится межрегиональный финал среди победителей первого этапа, в решающих играх встретятся 12 команд.

Просмотров:241 Матчи пройдут на площадке Дома физической культуры 26 мая в 14.30 и 27 мая в 10.00.Соревнования организованы Российским футбольным союзом и ПАО «ГМК «Норильский никель» и проводятся в два этапа. На первой стадии команды определят сильнейших в своих территориях. Турнир «Кубок «Норникеля» пройдет в Мурманской области, Забайкальском и Красноярском краях и в Заполярье: Дудинке и Норильске. Затем в Красноярске 5-6 июля состоится межрегиональный финал среди победителей первого этапа, в решающих играх встретятся 12 команд.