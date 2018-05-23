Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2018, 15:03



16-летняя норильчанка обманула парня из другого города, который продавал телефон по объявлению в интернете.

Парень отправил телефон и попросил покупательницу не тянуть с переводом денег. Однако ответа не получил и обратился в полицию. В Норильске сотрудники полиции установили личность подозреваемой, ей оказалась 16-летняя девушка. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция по ней - наказание в виде лишения свободы до 5 лет. К настоящему времени расследование завершилось. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом, решения которого дожидается под подпиской о невыезде. Мобильный телефон возвращен законному владельцу.

Просмотров:263 В феврале от коллег из Свердловской области в ОМВД России по г. Норильску поступило сообщение о том, что в отношении их местного жителя несовершеннолетняя девушка из Норильска совершила мошеннические действия. 21-летний молодой человек разместил на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона. После этого с ним связалась девушка и в ходе переписки попросила отправить телефон в Норильск, обещала перевести деньги за него, а также компенсировать расходы на пересылку.Парень отправил телефон и попросил покупательницу не тянуть с переводом денег. Однако ответа не получил и обратился в полицию.В Норильске сотрудники полиции установили личность подозреваемой, ей оказалась 16-летняя девушка. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция по ней - наказание в виде лишения свободы до 5 лет.К настоящему времени расследование завершилось. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом, решения которого дожидается под подпиской о невыезде. Мобильный телефон возвращен законному владельцу.