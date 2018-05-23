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23 мая 2018, 17:27



В период проведения Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup 2018 в Дудинке пройдет большой уличный праздник с дегустацией этнической кухни в чумах.

25 мая для желающих окунуться в быт северных народов и попробовать национальную кухню таймырских этносов, погреться у очага, перед Ледовой ареной будет установлено пять чумов. Здесь также можно будет приобрести северные сувениры, изделия из меха. Здесь же, на площади перед Ледовой ареной «Таймыр», будет развернута фан-зона. Для гостей и жителей заполярной столицы организуют промодорожку для керлинга, где каждый желающий сможет попробовать свои силы. Профессиональные инструкторы продемонстрируют технику, расскажут северянам о правилах, нюансах и секретах этого вида спорта, будет работать фотозона с оленями, пройдут интерактивные мероприятия и розыгрыш памятных сувениров с символикой турнира. Также для горожан будут установлены торговые палатки, в которых можно будет приобрести рыбу северных пород и деликатесы из мяса северного оленя. На случай большого количества желающих попасть на соревнования организаторы турнира предусмотрели трансляцию игр. Горожане, которым не хватит места в здании Ледовой арены, смогут в реальном времени посмотреть соревнования на медиапанели, установленной прямо на улице. Сами игры стартуют 24 мая в 15.00. Торжественная церемония открытия турнира состоится в субботу, 26 мая, в 14.30. Полуфиналы и финал запланированы на 27 мая в 09.00 и 14.00 соответственно, после чего в 16.00 пройдет торжественная церемония закрытия. Посетить игры смогут все желающие, вход свободный. Мероприятие организовано ассоциацией «Новая лига» и Федерацией керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и ПАО «ГМК «Норильский Никель». Призовой фонд турнира составляет 30 000 долларов США.

Просмотров:221 Уже завтра, 24 мая, в Дудинке стартует Международный турнир по керлингу среди смешанных команд Arctic Curling Cup 2018. Он соберет сильнейшие смешанные команды из семи стран мира: России, Швеции, Швейцарии, Канады, Финляндии, Шотландии и Чехии.25 мая для желающих окунуться в быт северных народов и попробовать национальную кухню таймырских этносов, погреться у очага, перед Ледовой ареной будет установлено пять чумов. Здесь также можно будет приобрести северные сувениры, изделия из меха. Здесь же, на площади перед Ледовой ареной «Таймыр», будет развернута фан-зона. Для гостей и жителей заполярной столицы организуют промодорожку для керлинга, где каждый желающий сможет попробовать свои силы. Профессиональные инструкторы продемонстрируют технику, расскажут северянам о правилах, нюансах и секретах этого вида спорта, будет работать фотозона с оленями, пройдут интерактивные мероприятия и розыгрыш памятных сувениров с символикой турнира.Также для горожан будут установлены торговые палатки, в которых можно будет приобрести рыбу северных пород и деликатесы из мяса северного оленя.На случай большого количества желающих попасть на соревнования организаторы турнира предусмотрели трансляцию игр. Горожане, которым не хватит места в здании Ледовой арены, смогут в реальном времени посмотреть соревнования на медиапанели, установленной прямо на улице.Сами игры стартуют 24 мая в 15.00.Торжественная церемония открытия турнира состоится в субботу, 26 мая, в 14.30. Полуфиналы и финал запланированы на 27 мая в 09.00 и 14.00 соответственно, после чего в 16.00 пройдет торжественная церемония закрытия.Посетить игры смогут все желающие, вход свободный.Мероприятие организовано ассоциацией «Новая лига» и Федерацией керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и ПАО «ГМК «Норильский Никель». Призовой фонд турнира составляет 30 000 долларов США.