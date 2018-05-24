Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2018, 11:58



Норильские госавтоинспекторы провели экскурсию для школьников, приурочив ее к 300-летию МВД России.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Михаил Назаров рассказал об истории подразделение ГИБДД с момента образования автомобильной инспекции в Норильске в далеком 1945 году. Продемонстрировал капитан полиции ребятам и собранную им коллекцию моделей патрульных автомобилей, стоявших на страже порядка на дорогах в разные времена. Школьники засыпали своего экскурсовода в погонах вопросами, проявив особенный интерес к технической стороне работы инспекторов ДПС. А он в свою очередь напомнил им о правилах дорожного движения.

Просмотров:213 Знакомство ребят с деятельностью дорожных полицейских началось с дежурной части ГИБДД, где подросткам рассказали не только о работе дежурной смены, но и о том, как при помощи наружных камер видеонаблюдения, установленных на перекрестках городских улиц, можно вычислить водителя-нарушителя. Далее ребята познакомились с работой инспекторов по исполнению административного законодательства и узнали о нюансах деятельности регистрационно-экзаменационного отделения, где понаблюдали за процессом уничтожения госномера утилизированного авто.Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Михаил Назаров рассказал об истории подразделение ГИБДД с момента образования автомобильной инспекции в Норильске в далеком 1945 году. Продемонстрировал капитан полиции ребятам и собранную им коллекцию моделей патрульных автомобилей, стоявших на страже порядка на дорогах в разные времена.Школьники засыпали своего экскурсовода в погонах вопросами, проявив особенный интерес к технической стороне работы инспекторов ДПС. А он в свою очередь напомнил им о правилах дорожного движения.