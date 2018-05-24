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24 мая 2018, 12:07



С завтрашнего дня авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов в период проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Ограничения коснутся регулярных и чартерных рейсов, вылетающих и прибывающих в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород в период с 25 мая по 25 июля 2018 года включительно. На данных рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, включенные в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Просмотров:221 В соответствии с Указом Президента РФ № 202 от 9 мая 2017 года запрет также будет распространяться на перевозку взрывоопасных и ядовитых веществ.Ограничения коснутся регулярных и чартерных рейсов, вылетающих и прибывающих в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород в период с 25 мая по 25 июля 2018 года включительно. На данных рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, включенные в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке, сообщает пресс-служба авиакомпании.