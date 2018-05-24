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24 мая 2018, 12:27



Художник Марина Акишина на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска поделилась опытом организации благотворительных акций и арт-проектов.

Прибыв в Норильск по приглашению музейной PolArt-резиденции, Марина Акишинана на протяжении трех недель трудилась над проектом «Смелый эксперимент». Активными участниками работы на стыке театра абсурда, живописи, фотографии и видео стали самые обычные жители Норильска. Неравнодушные к современному искусству северяне примеряли новые образы и участвовали в пластических экспериментах, создавали фантастические маски из папье-маше и необычные каски. Серия авангардных работ и уличный перформанс «В ожидании Солнца» стали основой итоговой постановки в стиле театра абсурда, представленной художником 19 мая на «Ночи музеев». На следующий день некоторые участники «Смелого эксперимента», а также представители разных городских организаций собрались на «Творческой кухне» в Агентстве развития Норильска, чтобы получить очередную порцию вдохновения от Марины Акишиной. «Важно, чтобы появляющиеся в городе идеи реализовывались силами тех людей, кто их инициирует. «Кухня городских идей» АРН – это место, где можно проводить мозговые штурмы, докручивать идеи, конкретизировать их. Здесь обязательно должна быть творческая энергия. Поэтому в рамках «Кухни городских идей» появился клуб «Творческая кухня» АРН, куда мы зовем людей нестандартных, неординарных, умеющих что-то придумывать, – отметила директор агентства Светлана Рубашкина. – Первая «Творческая кухня» была с латвийским режиссером. Гиртс Эцис рассказал, как пробудить творчество в себе. Гость второй встречи клуба – Марина Акишина. Она точно знает, как пробуждать творчество в других людях, как раскрыть для них вкус креативного процесса для совместной реализации нужных городу идей». Полуторачасовая беседа с Мариной Акишиной прошла на одном дыхании. Культуролог, педагог, режиссер и первоклассный организатор успела ответить на несколько актуальных для местных сообществ вопросов. Например, как своими силами сделать фестиваль. Шесть лет назад Марина Акишина организовала первый фестиваль уличных театров в Ярославле, на родине русского театра. «Улица – это пространство, где можно творить бесконечно! Фестиваль уличных театров, врезаясь в волну обыденности, делает жителей города сопричастными к разным формам искусства, просвещает их, дарит радость, преображает городское пространство. Такой фестиваль становится мощным толчком для пробуждения креатива в жителях. Фестивали уличных театров помогают развиваться и профессиональным театрам. Сейчас наличие фестиваля уличных театров в городе является показателем его цивилизованности, – уверена Марина Акишина. – Я вижу огромный потенциал для появления и развития уличного театра в Норильске. Говорю это, основываясь на совместной с жителями города работе над постановкой в рамках проекта «Смелый эксперимент». Мы сделали ее за три дня. Было очень сложно, но и очень интересно. Считаю, что эту постановку нельзя терять. Давайте объединим усилия и создадим первый уличный театр в Норильске!». Как отметили собравшиеся на «Творческой кухне», фестиваль уличных театров – это хорошая модель социального бизнеса, инструмент пробуждения креатива в местных жителях и позиционирования Норильска для внешней аудитории.

Просмотров:220 Уже около 20 лет Марина Акишина занимается благотворительностью. Тратит на это большую часть своего заработка и почти все свое время. Возглавляет две некоммерческие организации. Более 15 лет работает с воспитанниками и выпускниками детских домов, лично беря шефство над ребятами. Вместе с единомышленниками создала систему специализированных лагерей для воспитанников и выпускников детдомов. Многие подопечные общественного деятеля и ее команды, получив в юности прививки благотворительности, взялись за реализацию собственных социальных инициатив, когда стали взрослыми.Прибыв в Норильск по приглашению музейной PolArt-резиденции, Марина Акишинана на протяжении трех недель трудилась над проектом «Смелый эксперимент». Активными участниками работы на стыке театра абсурда, живописи, фотографии и видео стали самые обычные жители Норильска. Неравнодушные к современному искусству северяне примеряли новые образы и участвовали в пластических экспериментах, создавали фантастические маски из папье-маше и необычные каски. Серия авангардных работ и уличный перформанс «В ожидании Солнца» стали основой итоговой постановки в стиле театра абсурда, представленной художником 19 мая на «Ночи музеев».На следующий день некоторые участники «Смелого эксперимента», а также представители разных городских организаций собрались на «Творческой кухне» в Агентстве развития Норильска, чтобы получить очередную порцию вдохновения от Марины Акишиной.«Важно, чтобы появляющиеся в городе идеи реализовывались силами тех людей, кто их инициирует. «Кухня городских идей» АРН – это место, где можно проводить мозговые штурмы, докручивать идеи, конкретизировать их. Здесь обязательно должна быть творческая энергия. Поэтому в рамках «Кухни городских идей» появился клуб «Творческая кухня» АРН, куда мы зовем людей нестандартных, неординарных, умеющих что-то придумывать, – отметила директор агентства Светлана Рубашкина. – Первая «Творческая кухня» была с латвийским режиссером. Гиртс Эцис рассказал, как пробудить творчество в себе. Гость второй встречи клуба – Марина Акишина. Она точно знает, как пробуждать творчество в других людях, как раскрыть для них вкус креативного процесса для совместной реализации нужных городу идей».Полуторачасовая беседа с Мариной Акишиной прошла на одном дыхании. Культуролог, педагог, режиссер и первоклассный организатор успела ответить на несколько актуальных для местных сообществ вопросов. Например, как своими силами сделать фестиваль. Шесть лет назад Марина Акишина организовала первый фестиваль уличных театров в Ярославле, на родине русского театра.«Улица – это пространство, где можно творить бесконечно! Фестиваль уличных театров, врезаясь в волну обыденности, делает жителей города сопричастными к разным формам искусства, просвещает их, дарит радость, преображает городское пространство. Такой фестиваль становится мощным толчком для пробуждения креатива в жителях. Фестивали уличных театров помогают развиваться и профессиональным театрам. Сейчас наличие фестиваля уличных театров в городе является показателем его цивилизованности, – уверена Марина Акишина. – Я вижу огромный потенциал для появления и развития уличного театра в Норильске. Говорю это, основываясь на совместной с жителями города работе над постановкой в рамках проекта «Смелый эксперимент». Мы сделали ее за три дня. Было очень сложно, но и очень интересно. Считаю, что эту постановку нельзя терять. Давайте объединим усилия и создадим первый уличный театр в Норильске!».Как отметили собравшиеся на «Творческой кухне», фестиваль уличных театров – это хорошая модель социального бизнеса, инструмент пробуждения креатива в местных жителях и позиционирования Норильска для внешней аудитории.