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24 мая 2018, 12:34



За сутки лед приблизился к Дудинке на 66 км.

В районе Игарки уровень воды за сутки поднялся на 40 см и равен 411 см, а в нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды опустился на 33 см и соответствует 607 см. Кромка льда на Енисее находится в районе села Селиваниха в 537 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля была в районе р. Сухая Тунгуска (в 635 км от Дудинки), информирует Таймырское управление по делам ГО и ЧС. Сейчас выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.

Просмотров:314 К 8 часам 24 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составил 756 см. За минувшие сутки он поднялся на 33 см. В районе поселка Потапово прирост воды составил 30 см и зафиксирован на отметке 396 см.В районе Игарки уровень воды за сутки поднялся на 40 см и равен 411 см, а в нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды опустился на 33 см и соответствует 607 см.Кромка льда на Енисее находится в районе села Селиваниха в 537 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля была в районе р. Сухая Тунгуска (в 635 км от Дудинки), информирует Таймырское управление по делам ГО и ЧС.Сейчас выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.