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24 мая 2018, 12:41



Норильчанам представят отчет об исполнении бюджета города.

Публичные слушания состоятся 28 мая 2018 года в 18.15 в конференц-зале администрации Норильска (Ленинский пр., 24а, 1-й этаж).

Просмотров:208 О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2017 год информирует администрация Норильска и приглашает заинтересованных лиц и жителей города принять участие в мероприятии.Публичные слушания состоятся 28 мая 2018 года в 18.15 в конференц-зале администрации Норильска (Ленинский пр., 24а, 1-й этаж).