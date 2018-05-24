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24 мая 2018, 12:48



Глава Таймыра Сергей Ткаченко встретился с российскими и иностранными участниками турнира по керлингу среди смешанных пар Arctic Curling Cup’18.

«Полуостров Таймыр удивительным образом всегда объединял разные народы. Здесь плечом к плечу живут, трудятся и дружат коренные народы Севера и многие другие народы, заселяющие нашу большую страну. Наверное, именно поэтому уже третий год Дудинка становится арктической столицей мира, дружбы и спорта, объединяющей спортсменов из разных стран. К сожалению, в это время года мы не можем показать вам всей красоты Таймыра: суровую сибирскую зиму с морозами и штормовыми ветрами, богатое яркими красками лето, но, как говорят в России, у природы нет плохой погоды. И сегодня благодаря всем вам таймырская весна набирает яркие краски. Убежден, что этот турнир создаст все условия для начала новой и крепкой дружбы, а Таймыр в вашей памяти останется как земля добрых и гостеприимных людей», - в своей приветственной речи сказал Сергей Александрович. В дружеской атмосфере за чашкой чая спортсмены поделились своими впечатлениями о Таймыре, поблагодарили хозяев территории за подготовку для них насыщенной культурной программы. Как рассказала Анастасия Брызгалова, российская керлингистка, участница Олимпийских игр - 2018 среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд, одним из самых ярких воспоминаний о Таймыре для нее останется знакомство с традиционным бытом и культурой коренных народов. В рамках встречи с главой муниципального района сотрудники Таймырского краеведческого музея подготовили для гостей развлекательную программу: продемонстрировали стилизованную национальную одежду таймырских этносов, познакомили с их народными музыкальными инструментами. Каждый из гостей получил в подарок памятный сувенир с символикой Таймыра.

Просмотров:294 Встреча состоялась в Таймырском краеведческом музее.«Полуостров Таймыр удивительным образом всегда объединял разные народы. Здесь плечом к плечу живут, трудятся и дружат коренные народы Севера и многие другие народы, заселяющие нашу большую страну. Наверное, именно поэтому уже третий год Дудинка становится арктической столицей мира, дружбы и спорта, объединяющей спортсменов из разных стран. К сожалению, в это время года мы не можем показать вам всей красоты Таймыра: суровую сибирскую зиму с морозами и штормовыми ветрами, богатое яркими красками лето, но, как говорят в России, у природы нет плохой погоды. И сегодня благодаря всем вам таймырская весна набирает яркие краски. Убежден, что этот турнир создаст все условия для начала новой и крепкой дружбы, а Таймыр в вашей памяти останется как земля добрых и гостеприимных людей», - в своей приветственной речи сказал Сергей Александрович.В дружеской атмосфере за чашкой чая спортсмены поделились своими впечатлениями о Таймыре, поблагодарили хозяев территории за подготовку для них насыщенной культурной программы. Как рассказала Анастасия Брызгалова, российская керлингистка, участница Олимпийских игр - 2018 среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд, одним из самых ярких воспоминаний о Таймыре для нее останется знакомство с традиционным бытом и культурой коренных народов.В рамках встречи с главой муниципального района сотрудники Таймырского краеведческого музея подготовили для гостей развлекательную программу: продемонстрировали стилизованную национальную одежду таймырских этносов, познакомили с их народными музыкальными инструментами.Каждый из гостей получил в подарок памятный сувенир с символикой Таймыра.