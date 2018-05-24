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24 мая 2018, 12:54



Норильские полицейские провели соревнования по стрельбе из боевого оружия.

Все сотрудники полиции, как мужчины, так и женщины, регулярно сдают зачеты по стрельбе из пистолета Макарова и показывают хорошие результаты. В стрельбах участвовало 12 команд. Состязания проходили не только между подразделениями, но и в личном первенстве, в котором почетное третье место с результатом 43 балла занял начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Владимир Аршалуйсян, второе место с аналогичным по количеству баллов результатом – старший лейтенант полиции уголовного розыска Александр Горовой. А самыми меткими стрелками признаны полицейский (водитель) прапорщик Евгений Греков и специалист первого отдела хозяйственного и сервисного обеспечения Норильского филиала ФКУ лейтенант полиции Александр Курилович, который выбил 46 баллов из 50 возможных, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Среди команд первое место с результатом 113 очков из 150 возможных заняла команда отдела безопасности и противодействию коррупции, на втором месте с результатом в 109 очков закрепилась команда отдела по контролю за оборотом наркотиков, третье место досталось отделу полиции № 3, у них 100 очков.

Просмотров:202 Норильские полицейские соревновались между собой по стрельбе из пистолета Макарова. Участники стрельб должны были с 25 метров пятью выстрелами выбить максимальное количество очков.Все сотрудники полиции, как мужчины, так и женщины, регулярно сдают зачеты по стрельбе из пистолета Макарова и показывают хорошие результаты. В стрельбах участвовало 12 команд.Состязания проходили не только между подразделениями, но и в личном первенстве, в котором почетное третье место с результатом 43 балла занял начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Владимир Аршалуйсян, второе место с аналогичным по количеству баллов результатом – старший лейтенант полиции уголовного розыска Александр Горовой. А самыми меткими стрелками признаны полицейский (водитель) прапорщик Евгений Греков и специалист первого отдела хозяйственного и сервисного обеспечения Норильского филиала ФКУ лейтенант полиции Александр Курилович, который выбил 46 баллов из 50 возможных, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Среди команд первое место с результатом 113 очков из 150 возможных заняла команда отдела безопасности и противодействию коррупции, на втором месте с результатом в 109 очков закрепилась команда отдела по контролю за оборотом наркотиков, третье место досталось отделу полиции № 3, у них 100 очков.