Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2018, 14:44



Очередная программа из цикла «Мой город. Моя история» для жителей Норильска состоится в СРК «Арена-Норильск» 26 мая 2018 года в 15.00.

Сотрудниками Централизованной библиотечной системы будут подготовлены викторины и конкурсы, в которых каждый желающий сможет принять участие и показать свои знания, связанные с историей города. Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение.

Просмотров:247 Концертную познавательно-развлекательную программу представят коллективы Норильской детской школы искусств. В преддверии празднования Международного дня защиты детей в концерте прозвучат известные музыкальные композиции разных эпох.Сотрудниками Централизованной библиотечной системы будут подготовлены викторины и конкурсы, в которых каждый желающий сможет принять участие и показать свои знания, связанные с историей города.Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение.