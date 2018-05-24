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24 мая 2018, 15:00



Первый пусковой комплекс Северной объездной дороги открыт для движения транспорта. Теперь нагрузка на другие транспортные линии Норильска станет значительно меньше.

На автодороге выполнены работы по устройству земляного полотна и четырех водопропускных сооружений, проведена реконструкция кабельной эстакады, установлено 76 опор освещения и два светофора, сделано трехслойное асфальтобетонное покрытие. Для большей прочности дорожного полотна между слоями асфальтобетона проложены георешетка и геотекстиль - ранее эти материалы при строительстве и ремонте дорог в Норильске не применялись. Гарантийный срок на первый пусковой комплекс Северной объездной дороги составляет от пяти до десяти лет в зависимости от интенсивности эксплуатации. «Работы были выполнены в короткий срок. По проекту строительство должно было длиться около двух лет, но в итоге красноярской подрядной организации «Мостремстрой» совместно с «ИЛАН-Норильск» удалось справиться с задачей за год. Мы получили все необходимые разрешительные документы от органов Государственного строительного надзора и контроля. Объект принят на баланс города и введен в эксплуатацию», - сообщил и. о. начальника «Норильскавтодор» Александр Аношкин. Решение по строительству второго пускового комплекса будет приниматься исходя из экономической целесообразности. Прежде чем приступить к его строительству, «Норильскавтодору» предстоит просчитать интенсивность движения автотранспорта и нагрузку на дороги Норильска. По условиям ГОСТа эта процедура может занять от месяца до года.

Просмотров:273 Первый пусковой комплекс Северной объездной дороги связывает автодорогу Норильск - Талнах с пересечением улиц Лауреатов - Михайличенко - Хантайская, построен он с расчетом на движение тяжеловесного транспорта. Протяженность двухполосного участка дороги - 1 километр 953 метра, ширина проезжей части - 7 метров, расчетная скорость движения автомобилей - 80 км/ч. Прогнозируемая интенсивность движения - порядка пяти тысяч автомобилей в сутки.На автодороге выполнены работы по устройству земляного полотна и четырех водопропускных сооружений, проведена реконструкция кабельной эстакады, установлено 76 опор освещения и два светофора, сделано трехслойное асфальтобетонное покрытие. Для большей прочности дорожного полотна между слоями асфальтобетона проложены георешетка и геотекстиль - ранее эти материалы при строительстве и ремонте дорог в Норильске не применялись. Гарантийный срок на первый пусковой комплекс Северной объездной дороги составляет от пяти до десяти лет в зависимости от интенсивности эксплуатации.«Работы были выполнены в короткий срок. По проекту строительство должно было длиться около двух лет, но в итоге красноярской подрядной организации «Мостремстрой» совместно с «ИЛАН-Норильск» удалось справиться с задачей за год. Мы получили все необходимые разрешительные документы от органов Государственного строительного надзора и контроля. Объект принят на баланс города и введен в эксплуатацию», - сообщил и. о. начальника «Норильскавтодор» Александр Аношкин.Решение по строительству второго пускового комплекса будет приниматься исходя из экономической целесообразности. Прежде чем приступить к его строительству, «Норильскавтодору» предстоит просчитать интенсивность движения автотранспорта и нагрузку на дороги Норильска. По условиям ГОСТа эта процедура может занять от месяца до года.