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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:54 Шанс купить дешевые авиабилеты на период с 4 июня по 22 сентября у норильчан есть и сегодня. Просто нужно мониторить сайт авиакомпании.
17:15 Пробуждайся! В начале июня в Молодежном центре пройдет семейный благотворительный фестиваль «Wake up! 7 часов осознанности».
16:44 Не возьмут лопату – получат срок. 12 норильчан приговорены судом к наказанию в виде обязательных работ.
16:28 В Норильске проходят четырехдневные военные сборы для старшеклассников.
15:00 Первый пусковой комплекс Северной объездной дороги открыт для движения транспорта. Теперь нагрузка на другие транспортные линии Норильска станет значительно меньше.
14:44 Очередная программа из цикла «Мой город. Моя история» для жителей Норильска состоится в СРК «Арена-Норильск» 26 мая 2018 года в 15.00.
12:54 Норильские полицейские провели соревнования по стрельбе из боевого оружия.
12:48 Глава Таймыра Сергей Ткаченко встретился с российскими и иностранными участниками турнира по керлингу среди смешанных пар Arctic Curling Cup’18.
12:41 Норильчанам представят отчет об исполнении бюджета города.
12:34 За сутки лед приблизился к Дудинке на 66 км.
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