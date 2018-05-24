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24 мая 2018, 16:28



В Норильске проходят четырехдневные военные сборы для старшеклассников.

Тематический план для юношей включает в себя 35 часов и такие предметы, как «Строевая подготовка», «Основы рукопашного боя», «Элементы самообороны», «Радиационная и химическая защита» и другие. Программа для девушек более щадящая, она рассчитана на 16 часов и в ней есть такие дисциплины, как «Практическая медицина», «Мир современной женщины» и т. д. На первом же уроке, говоря о взаимодействии в команде и об отношении военнослужащих друг к другу, преподаватель Сергей Соколов сообщил мальчикам, что из нескольких классов, в том числе и из класса МЧС, сформирован «почти настоящий» стрелковый взвод. На торжественном открытии сборов, которое состоялось в 9-й норильской школе, присутствовали старший лейтенант воинской части № 40919 Игорь Бершацкий, участник боевых действий в горячих точках России Константин Оржеховский, начальник штаба, и. о. директора школы № 9 Галина Шафран, представители управления образования. Все они поздравил ребят с этим событием, а заместитель главы города Норильска Наталья Коростелева выразила надежду, что ребята с честью справятся со всеми испытаниями на занятиях, зарядятся оптимизмом, необходимыми знаниями, а в будущем станут достойными гражданами общества и защитниками своей страны. «Благодаря таким играм, как военные сборы, играть в войну мы можем только в спортзалах», - сказала Наталья Михайловна. Известно, что сборы для 10-классников проходят с 23 по 26 мая. По окончании занятий 10-классникам выдадут свидетельства о прохождении сборов, лучшим вручат благодарности и грамоты.

Просмотров:192 Сборы проводятся в нашем городе в 18-й раз, в этом году в них принимают участие 1367 учащихся 10-х классов.Тематический план для юношей включает в себя 35 часов и такие предметы, как «Строевая подготовка», «Основы рукопашного боя», «Элементы самообороны», «Радиационная и химическая защита» и другие. Программа для девушек более щадящая, она рассчитана на 16 часов и в ней есть такие дисциплины, как «Практическая медицина», «Мир современной женщины» и т. д.На первом же уроке, говоря о взаимодействии в команде и об отношении военнослужащих друг к другу, преподаватель Сергей Соколов сообщил мальчикам, что из нескольких классов, в том числе и из класса МЧС, сформирован «почти настоящий» стрелковый взвод.На торжественном открытии сборов, которое состоялось в 9-й норильской школе, присутствовали старший лейтенант воинской части № 40919 Игорь Бершацкий, участник боевых действий в горячих точках России Константин Оржеховский, начальник штаба, и. о. директора школы № 9 Галина Шафран, представители управления образования. Все они поздравил ребят с этим событием, а заместитель главы города Норильска Наталья Коростелева выразила надежду, что ребята с честью справятся со всеми испытаниями на занятиях, зарядятся оптимизмом, необходимыми знаниями, а в будущем станут достойными гражданами общества и защитниками своей страны. «Благодаря таким играм, как военные сборы, играть в войну мы можем только в спортзалах», - сказала Наталья Михайловна.Известно, что сборы для 10-классников проходят с 23 по 26 мая. По окончании занятий 10-классникам выдадут свидетельства о прохождении сборов, лучшим вручат благодарности и грамоты.