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24 мая 2018, 16:28

В Норильске проходят четырехдневные военные сборы для старшеклассников.


Сборы проводятся в нашем городе в 18-й раз, в этом году в них принимают участие 1367 учащихся 10-х классов.
Тематический план для юношей включает в себя 35 часов и такие предметы, как «Строевая подготовка», «Основы рукопашного боя», «Элементы самообороны», «Радиационная и химическая защита» и другие. Программа для девушек более щадящая, она рассчитана на 16 часов и в ней есть такие дисциплины, как «Практическая медицина», «Мир современной женщины» и т. д.
На первом же уроке, говоря о взаимодействии в команде и об отношении военнослужащих друг к другу, преподаватель Сергей Соколов сообщил мальчикам, что из нескольких классов, в том числе и из класса МЧС, сформирован «почти настоящий» стрелковый взвод.
На торжественном открытии сборов, которое состоялось в 9-й норильской школе, присутствовали старший лейтенант воинской части № 40919 Игорь Бершацкий, участник боевых действий в горячих точках России Константин Оржеховский, начальник штаба, и. о. директора школы № 9 Галина Шафран, представители управления образования. Все они поздравил ребят с этим событием, а заместитель главы города Норильска Наталья Коростелева выразила надежду, что ребята с честью справятся со всеми испытаниями на занятиях, зарядятся оптимизмом, необходимыми знаниями, а в будущем станут достойными гражданами общества и защитниками своей страны. «Благодаря таким играм, как военные сборы, играть в войну мы можем только в спортзалах», - сказала Наталья Михайловна.
Известно, что сборы для 10-классников проходят с 23 по 26 мая. По окончании занятий 10-классникам выдадут свидетельства о прохождении сборов, лучшим вручат благодарности и грамоты.

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    Список новостей

 24 мая 2018 
17:54   Шанс купить дешевые авиабилеты на период с 4 июня по 22 сентября у норильчан есть и сегодня. Просто нужно мониторить сайт авиакомпании. 17:15   Пробуждайся! В начале июня в Молодежном центре пройдет семейный благотворительный фестиваль «Wake up! 7 часов осознанности».
16:44   Не возьмут лопату – получат срок. 12 норильчан приговорены судом к наказанию в виде обязательных работ. 16:28   В Норильске проходят четырехдневные военные сборы для старшеклассников.
15:00   Первый пусковой комплекс Северной объездной дороги открыт для движения транспорта. Теперь нагрузка на другие транспортные линии Норильска станет значительно меньше. 14:44   Очередная программа из цикла «Мой город. Моя история» для жителей Норильска состоится в СРК «Арена-Норильск» 26 мая 2018 года в 15.00.
12:54   Норильские полицейские провели соревнования по стрельбе из боевого оружия. 12:48   Глава Таймыра Сергей Ткаченко встретился с российскими и иностранными участниками турнира по керлингу среди смешанных пар Arctic Curling Cup’18.
12:41   Норильчанам представят отчет об исполнении бюджета города. 12:34   За сутки лед приблизился к Дудинке на 66 км.
12:27   Художник Марина Акишина на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска поделилась опытом организации благотворительных акций и арт-проектов. 12:07   С завтрашнего дня авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов в период проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
11:58   Норильские госавтоинспекторы провели экскурсию для школьников, приурочив ее к 300-летию МВД России.

 23 мая 2018 
17:27   В период проведения Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup 2018 в Дудинке пройдет большой уличный праздник с дегустацией этнической кухни в чумах. 15:03   16-летняя норильчанка обманула парня из другого города, который продавал телефон по объявлению в интернете.
14:33   В выходные в Норильске состоится турнир по футболу среди юношеских команд «Кубок «Норникеля» – новые надежды». 14:23   NordStar на месяц запретил на своих рейсах перевозку оружия, боеприпасов, взрывоопасных и ядовитых веществ.
12:56   Сегодня труппа Норильского Заполярного театра драмы уехала в Новосибирск представлять наш город на престижном театральном фестивале страны. 12:26   Призовой фонд турнира Arctic Curling Cup 2018 составит 30 000 долларов.
12:06   Норильчане могут принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!». 11:53   Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ЕГЭ норильские 11-классники.
11:45   Сегодня в Дудинку прибыли участники Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup и сразу окунулись в атмосферу самобытной национальной культуры Таймыра. 11:35   В Норильске, а также в других городах присутствия «Норникеля» стартовал третий экологический марафон «Понеслось».
11:27   Кромка льда на Енисее - в 600 км от Дудинки.

 22 мая 2018 
16:19   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты провели корректировку бюджета. 15:48   Музей Норильска приглашает на «Музейную продленку».
15:39   Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин официально ушел в отставку. 15:23   На этой неделе начинаются обязательные экзамены для школьников.
15:20   Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет ... 13:11   Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам.
12:07   В международном турнире по кёрлингу, который стартует в Дудинке 24 мая, примут участие 10 команд. Параллельно пройдут и соревнования детских команд. 11:22   В СРК «Арена» состоится очередная познавательно-развлекательная программа из цикла «Мой город. Моя история».
11:12   В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода. 10:59   В выходные норильчан приглашают поболеть за местных футболистов, хоккеистов и других спортсменов.
10:51   250 норильских выпускников прошлых лет заявились на участие в ЕГЭ в этом году. 10:47   В Норильске задержан подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. У мужчины обнаружили более 30 пакетиков с «синтетикой».

 21 мая 2018 
17:24   135 миллионов рублей потратит «Норникель» на детский отдых этим летом. В этом году дети сотрудников компании будут отдыхать в выездных оздоровительных лагерях в Анапе и Болгарии. 16:55   На ледовой арене «Таймыр» идет подготовка льда к международному турниру по керлингу Arctic Cup 2018.
16:43   77-летняя путешественница Юлия Михайлюк из Твери решила добраться до Норильска на велосипеде. 15:00   Этим летом в спортивно-оздоровительном лагере «Детский наукоград» впервые появятся оздоровительные отряды. Попасть в них могут все желающие школьники Большого Норильска.
14:54   Наркокурьеры попытались привезти в Норильск «синтетику» на 10 миллионов рублей. 14:16   Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели мастер-класс для норильских младшеклассников.
14:09   11-летний норильчанин Спартак Булавченко стал победителем первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте. 13:24   Традиционный праздник прощания со школой прошел в Норильске в минувшую субботу, 19 мая.
12:48   До ледохода в Дудинке — 700 км. 12:45   Более 200 нарушений ПДД за два дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейдов выходных дней.
12:33   Соревнованиями по плаванию завершилось ежегодное сурдомногоборье «Приз полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха. 12:28   В Норильске обсудили работу экодесанта во время юбилейного турслета на Хараелахе.
12:05   В Норильске проходят гастроли Красноярского театра кукол. Это подарок маленьким норильчанам к 65-летнему юбилею родного города. 11:28   На Таймыре временно ограничено движение по автодорогам.




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