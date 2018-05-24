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24 мая 2018, 16:44



Не возьмут лопату – получат срок. 12 норильчан приговорены судом к наказанию в виде обязательных работ.

Чаще всего к наказанию в виде обязательных работ приговариваются осужденные по ст. 264.1 УК РФ, то есть виновные в нарушении правил дорожного движения, в частности, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения. Работают они бесплатно - чистят территорию от снега и мусора, выполняют погрузочно-разгрузочные работы - в информационном центре «Норильские новости», к которому, кстати, относится и «Заполярная правда», а также трудятся на автовокзале. Если осужденный допускает нарушения или уклоняется от отбывания наказания, то наказание по приговору суда может быть заменено на более суровое. Так, в этом году 15% осужденных норильчан, не пожелавших взять в руки лопату, отправились за решетку.

Просмотров:197 Такие данные приводит Норильский филиал уголовно-исполнительной инспекции по состоянию на 1 мая 2018 года. Всего же с 1 января этого года на учете в ведомстве состояли 34 таких осужденных.Чаще всего к наказанию в виде обязательных работ приговариваются осужденные по ст. 264.1 УК РФ, то есть виновные в нарушении правил дорожного движения, в частности, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения. Работают они бесплатно - чистят территорию от снега и мусора, выполняют погрузочно-разгрузочные работы - в информационном центре «Норильские новости», к которому, кстати, относится и «Заполярная правда», а также трудятся на автовокзале.Если осужденный допускает нарушения или уклоняется от отбывания наказания, то наказание по приговору суда может быть заменено на более суровое. Так, в этом году 15% осужденных норильчан, не пожелавших взять в руки лопату, отправились за решетку.