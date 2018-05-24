Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2018, 17:15



Пробуждайся! В начале июня в Молодежном центре пройдет семейный благотворительный фестиваль «Wake up! 7 часов осознанности».

Одна из целей фестиваля показать, что здоровый образ жизни - это круто, модно, полезно, а отсутствие вредных привычек делает жизнь более полной и интересной. На вырученные в ходе фестиваля средства планируется приобрести оборудование для релакс-комнаты благотворительного фонда «Территория добра». Она необходима для работы с людьми, столкнувшимися с проблемой онкологии. На фестиваль приглашены лучшие преподаватели и лекторы города, которые познакомят гостей с различными направлениями йоги, расскажут о здоровом питании. Также гости получат удовольствие от творчества этнических музыкантов, аниматоров и прочих талантливых жителей города. Программа фестиваля очень насыщенная. Так, для гостей мероприятия будет создано уютное пространство с чайной церемонией, фотозона, а для самых маленьких - отдельное детское игровое пространство. Также в программе - разнообразные конкурсы и викторины с призами от партнеров фестиваля. Площадки фестиваля: - практика (всевозможные виды йоги от хатха-йоги до современных синтезированных направлений); - лекции и семинары (на тему осознанности: осознанное проживание жизни, благотворительность, осознанное питание, здоровье, осознанный подход к телу и саморазвитию); - арт-площадка (различные направления арт - музыка, изобразительное искусство, арт-перфоманс, ярмарка); - Free-speaking (диалоговая площадка с ведущим). Проведи время с пользой для души и тела 2 июня в 13 часов в здании Молодежного центра на Советской, 9а.

Просмотров:208 Фестиваль организован по инициативе молодежной общественной организации Agni Way, а также при поддержке Молодежного центра и благотворительного фонда «Территория добра». В мероприятии примут участие представители различных общественных организаций, городских сообществ, спортсмены и активные жители нашего города.Одна из целей фестиваля показать, что здоровый образ жизни - это круто, модно, полезно, а отсутствие вредных привычек делает жизнь более полной и интересной. На вырученные в ходе фестиваля средства планируется приобрести оборудование для релакс-комнаты благотворительного фонда «Территория добра». Она необходима для работы с людьми, столкнувшимися с проблемой онкологии.На фестиваль приглашены лучшие преподаватели и лекторы города, которые познакомят гостей с различными направлениями йоги, расскажут о здоровом питании. Также гости получат удовольствие от творчества этнических музыкантов, аниматоров и прочих талантливых жителей города. Программа фестиваля очень насыщенная. Так, для гостей мероприятия будет создано уютное пространство с чайной церемонией, фотозона, а для самых маленьких - отдельное детское игровое пространство. Также в программе - разнообразные конкурсы и викторины с призами от партнеров фестиваля.Площадки фестиваля:- практика (всевозможные виды йоги от хатха-йоги до современных синтезированных направлений);- лекции и семинары (на тему осознанности: осознанное проживание жизни, благотворительность, осознанное питание, здоровье, осознанный подход к телу и саморазвитию);- арт-площадка (различные направления арт - музыка, изобразительное искусство, арт-перфоманс, ярмарка);- Free-speaking (диалоговая площадка с ведущим).Проведи время с пользой для души и тела 2 июня в 13 часов в здании Молодежного центра на Советской, 9а.