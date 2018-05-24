Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2018, 17:54



Шанс купить дешевые авиабилеты на период с 4 июня по 22 сентября у норильчан есть и сегодня. Просто нужно мониторить сайт авиакомпании.

Отметим, что на сайты-посредники, занимающиеся продажей авиабилетов, информация о количестве невыкупленных мест не поступит. Поэтому желающим приобрести эти билеты необходимо мониторить именно сайт авиакомпании «Нордстар». Либо обращаться в авиакассы. Граждане же, вынужденные вылетать на материк с 4 июня по 22 сентября в связи со смертью близкого либо, наоборот, приглашать по этой же причине родных в Норильск, могут обратиться за помощью в приобретении билетов в рабочую группу по решению вопросов, связанных с перелетами в период реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также на помощь администрации могут рассчитывать те, кому срочно понадобилось вылететь в этот период на лечение, и те, чьи тяжелобольные родственники нуждаются в уходе. При этом необходимо иметь документы, подтверждающие необходимость перелета: свидетельство о смерти либо справку, выданную лечебным учреждением; заключение врачебной комиссии о том, что этот пациент нуждается в лечении за пределами Норильска. Телефон рабочей группы 43-71-57, понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 Телефоны представителей авиакомпании «Нордстар»: 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный); +7 (391) 291-16-71.

Просмотров:257 Дело в том, что по пять билетов на каждый рейс авиакомпании «Нордстар», зарезервированные администрацией Норильска для форс-мажорных случаев и не выкупленные, поступают за сутки до вылета в свободную продажу. Причем по фиксированной цене: около 19 тысяч рублей стоит билет в Москву и около 11 - в Красноярск. Такие же цены и на обратные направления. Стоимость билетов указана без учетов сборов ТАВС.Отметим, что на сайты-посредники, занимающиеся продажей авиабилетов, информация о количестве невыкупленных мест не поступит. Поэтому желающим приобрести эти билеты необходимо мониторить именно сайт авиакомпании «Нордстар». Либо обращаться в авиакассы.Граждане же, вынужденные вылетать на материк с 4 июня по 22 сентября в связи со смертью близкого либо, наоборот, приглашать по этой же причине родных в Норильск, могут обратиться за помощью в приобретении билетов в рабочую группу по решению вопросов, связанных с перелетами в период реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также на помощь администрации могут рассчитывать те, кому срочно понадобилось вылететь в этот период на лечение, и те, чьи тяжелобольные родственники нуждаются в уходе.При этом необходимо иметь документы, подтверждающие необходимость перелета: свидетельство о смерти либо справку, выданную лечебным учреждением; заключение врачебной комиссии о том, что этот пациент нуждается в лечении за пределами Норильска.Телефон рабочей группы 43-71-57, понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00Телефоны представителей авиакомпании «Нордстар»: 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный); +7 (391) 291-16-71.