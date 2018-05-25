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25 мая 2018, 12:05



Уровень воды на реке Енисей в районе столицы Таймыра приближается к восьмиметровой отметке.

Кромка льда на Енисее, как и в прошлом году на аналогичную дату, находится между Селиванихой и Горошихой, что в более 500 км от Дудинки, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймыра.

Просмотров:248 По состоянию на 8 часов утра 25 мая уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки поднялся на 26 см и составил 7 м 82 см. Увеличение уровня воды на 24 см зафиксировано в районе поселка Потапово. Сейчас там – 4 м 20 см. В Игарке уровень воды на реке Енисей – 5 м 88 см, за сутки прибыло 117 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды снизился на 47 см и составляет 6 м 54 см.Кромка льда на Енисее, как и в прошлом году на аналогичную дату, находится между Селиванихой и Горошихой, что в более 500 км от Дудинки, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймыра.