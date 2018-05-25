Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 мая 2018, 13:20



Акционеры "Норникеля" получат финальные дивиденды за 2017 год. На выплаты компания направит более 96 млрд рублей.

Совет директоров рекомендует ГОСА утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 руб. на одну обыкновенную акцию (около 9,87 долл. США по курсу ЦБ РФ на 24.05.2018) и установить 17 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату годовых дивидендов, составит 96,2 млрд руб. (около 1 562 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на 24.05.2018). С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме 600 млн долл. США) общая сумма дивидендов составит 2 162 млн долл. США, сообщает пресс-служба компании.

Просмотров:284 Дату проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА) утвердил совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель". Состоится заседание 28 июня 2018 года.Совет директоров рекомендует ГОСА утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 руб. на одну обыкновенную акцию (около 9,87 долл. США по курсу ЦБ РФ на 24.05.2018) и установить 17 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату годовых дивидендов, составит 96,2 млрд руб. (около 1 562 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на 24.05.2018). С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме 600 млн долл. США) общая сумма дивидендов составит 2 162 млн долл. США, сообщает пресс-служба компании.