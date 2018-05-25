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25 мая 2018, 13:33



«Норильск в металле». Выставку фалеристики под таким названием планирует собрать норильский Комплексный центр социального обслуживания населения.

Идея организовать такую выставку на одной из площадок норильского музея пришла директору КЦСОН Владимиру Бондарю. Центр, который он возглавляет, посвятит ее любимому городу, который в этом году будет отмечать свой 65-й день рождения. В рамках празднования юбилея проводятся многочисленные мероприятия, в числе которых памятные выставки займут не последнее место. «Почти в каждой норильской семье есть бережно хранимые вещи, связанные с родным городом, имеющие историческую и культурную ценность. И самое время поделиться этим достоянием с земляками. Ведь в каждом значке, в каждом сувенире есть частица Норильска. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик в сердцах норильчан, патриотов своей территории», - рассказал об идее выставки Владимир Бондарь. Директор КЦСОН подчеркнул, что организаторы будут рады не только предложенным экспонатам, но также историям, связанным с ними. До 20 июня значки, памятные знаки и сувениры для выставки «Норильск в металле» ждут по адресу: Талнах, ул. Маслова, 4, кабинет 2-22. По всем интересующим горожан вопросам обращаться по телефону 8-913-498-01-35. Важно добавить, что КЦСОН примет все образцы экспозиции на ответственное хранение, а после окончания выставки обязуется вернуть их владельцам.

Просмотров:167 В большую экспозицию предметов фалеристики КЦСОН запланировал собрать значки, медали, нагрудные знаки (в том числе почетные, юбилейные) и даже сувениры, выполненные в разные годы существования Норильска.Идея организовать такую выставку на одной из площадок норильского музея пришла директору КЦСОН Владимиру Бондарю. Центр, который он возглавляет, посвятит ее любимому городу, который в этом году будет отмечать свой 65-й день рождения. В рамках празднования юбилея проводятся многочисленные мероприятия, в числе которых памятные выставки займут не последнее место.«Почти в каждой норильской семье есть бережно хранимые вещи, связанные с родным городом, имеющие историческую и культурную ценность. И самое время поделиться этим достоянием с земляками. Ведь в каждом значке, в каждом сувенире есть частица Норильска. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик в сердцах норильчан, патриотов своей территории», - рассказал об идее выставки Владимир Бондарь.Директор КЦСОН подчеркнул, что организаторы будут рады не только предложенным экспонатам, но также историям, связанным с ними.До 20 июня значки, памятные знаки и сувениры для выставки «Норильск в металле» ждут по адресу: Талнах, ул. Маслова, 4, кабинет 2-22. По всем интересующим горожан вопросам обращаться по телефону 8-913-498-01-35.Важно добавить, что КЦСОН примет все образцы экспозиции на ответственное хранение, а после окончания выставки обязуется вернуть их владельцам.