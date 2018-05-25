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25 мая 2018, 14:18



Норильчане готовятся отметить 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Каждый желающий сможет прочитать на открытой площадке не только стихи великого поэта, но и поделиться своими историями, связанными с постижением его наследия, представить любимые издания. Участникам праздника предлагают принести томики А. С. Пушкина на буккроссинг - обмен книгами, а еще запастись веерами, цилиндрами, бакенбардами и другими приметами пушкинской поры для создания праздничной атмосферы и фотосъемок на память. Всех угостят конфетами с изображением персонажей пушкинских сказок. По традиции накануне праздника, 5 июня, в Пушкинском сквере состоится народный субботник, чтобы привести площадку в достойный вид после долгой зимы. Организаторы обеспечат энтузиастов необходимым инвентарем. Но с собой стоит взять перчатки для работы. Начало в 17 часов. О форме своего участия в празднике можно заявить по телефону 8-913-501-47-03.

Просмотров:175 Группа инициативных горожан при поддержке «Заполярной правды» и Централизованной библиотечной системы проводит в этот день народный праздник в Пушкинском сквере. Традиция зародилась в 2012 году, и желающих принять участие в необычной акции год от года становится все больше. В среду, 6 июня, в 17 часов организаторы приглашают норильчан на очередную встречу, тема этого года - «Лето. Пушкин. Норильск». В программе - исполнение стихов и песен в честь любимого поэта. А также игры, викторины, сказочный аквагрим, большой пушкинский хоровод. Не забудут поздравить и тех земляков, кто родился 6 июня.Каждый желающий сможет прочитать на открытой площадке не только стихи великого поэта, но и поделиться своими историями, связанными с постижением его наследия, представить любимые издания. Участникам праздника предлагают принести томики А. С. Пушкина на буккроссинг - обмен книгами, а еще запастись веерами, цилиндрами, бакенбардами и другими приметами пушкинской поры для создания праздничной атмосферы и фотосъемок на память. Всех угостят конфетами с изображением персонажей пушкинских сказок.По традиции накануне праздника, 5 июня, в Пушкинском сквере состоится народный субботник, чтобы привести площадку в достойный вид после долгой зимы. Организаторы обеспечат энтузиастов необходимым инвентарем. Но с собой стоит взять перчатки для работы. Начало в 17 часов.О форме своего участия в празднике можно заявить по телефону 8-913-501-47-03.