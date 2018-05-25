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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:41 Завтра в Норильске по инициативе воинов-пограничников откроется новый памятник.
16:16 Прием работ на фотоконкурс «Вперед в юбилейное лето!» завершится в понедельник.
16:14 Четыре футболиста покинули МФК «Норильский никель».
15:41 Великий праздник Святой Троицы православные норильчане отметят в воскресенье, 27 мая.
14:45 В норильских школах заканчивается учебный год, кроме тех, у кого начинаются консультации и экзамены. Девятиклассники приступили к ОГЭ уже сегодня.
14:37 Норильский «Сундук» представили на Петербургском экономическом форуме.
14:29 Решить задачу перевозки пассажиров речным транспортом по Енисею готов помочь Средне-Невский судостроительный завод.
14:18 Норильчане готовятся отметить 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
13:33 «Норильск в металле». Выставку фалеристики под таким названием планирует собрать норильский Комплексный центр социального обслуживания населения.
13:20 Акционеры "Норникеля" получат финальные дивиденды за 2017 год. На выплаты компания направит более 96 млрд рублей.
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