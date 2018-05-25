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25 мая 2018, 14:29



Решить задачу перевозки пассажиров речным транспортом по Енисею готов помочь Средне-Невский судостроительный завод.

Вопросы развития речного транспорта, как пассажирского и туристического, так и грузового, а также наращивания мощности портов края сегодня особенно актуальны. Ведь больше половины промышленных грузов в регионе доставляются именно водным путем. Правительство края изучает различные варианты обновления теплоходов для Енисея. Представители Средне-Невского судостроительного завода подчеркнули, что предлагаемые новые пассажирские суда отличаются от эксплуатируемых в крае значительно более высоким уровнем комфорта, а также экологичности и безопасности. Также они более экономичны в использовании и долго морально не устареют. На предприятии заявили, что у них есть все условия для того, чтобы создать качественный продукт, который как минимум на 40 лет решил бы задачу перевозки пассажиров и туристов на социально значимой линии Красноярск - Дудинка - Диксон. «Красноярский край имеет могучую реку Енисей и должен смотреть в будущее, - сказал Александр Усс после посещения завода. - Это не дело, когда в крае доработались до того, что мы сегодня имеем два абсолютно устаревших судна. Это недальновидная политика временщиков, и мы не можем себе ее позволить. Поэтому стоит задача уже в этом году принять решения по приобретению или лизинговой схеме приобретения как минимум двух пассажирских судов и затем уже думать о судах грузовых». Врио губернатора отметил, что предложения, которые были озвучены на переговорах с руководством одного из ведущих предприятий своего профиля, заслуживают серьезного внимания. Но окончательные решения будут приняты после тщательного изучения рынка и консультаций с экспертами.

Просмотров:192 Принять решение по приобретению двух новых пассажирских судов для Енисея руководство края намерено уже в текущем году. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, находясь с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, посетил Средне-Невский судостроительный завод. Предприятие подготовило предпроектные разработки и устроило презентацию современного пассажирского теплохода, который мог бы пополнить речной флот нашего региона, сообщается на официальном портале Красноярского края.Вопросы развития речного транспорта, как пассажирского и туристического, так и грузового, а также наращивания мощности портов края сегодня особенно актуальны. Ведь больше половины промышленных грузов в регионе доставляются именно водным путем.Правительство края изучает различные варианты обновления теплоходов для Енисея.Представители Средне-Невского судостроительного завода подчеркнули, что предлагаемые новые пассажирские суда отличаются от эксплуатируемых в крае значительно более высоким уровнем комфорта, а также экологичности и безопасности. Также они более экономичны в использовании и долго морально не устареют. На предприятии заявили, что у них есть все условия для того, чтобы создать качественный продукт, который как минимум на 40 лет решил бы задачу перевозки пассажиров и туристов на социально значимой линии Красноярск - Дудинка - Диксон.«Красноярский край имеет могучую реку Енисей и должен смотреть в будущее, - сказал Александр Усс после посещения завода. - Это не дело, когда в крае доработались до того, что мы сегодня имеем два абсолютно устаревших судна. Это недальновидная политика временщиков, и мы не можем себе ее позволить. Поэтому стоит задача уже в этом году принять решения по приобретению или лизинговой схеме приобретения как минимум двух пассажирских судов и затем уже думать о судах грузовых».Врио губернатора отметил, что предложения, которые были озвучены на переговорах с руководством одного из ведущих предприятий своего профиля, заслуживают серьезного внимания. Но окончательные решения будут приняты после тщательного изучения рынка и консультаций с экспертами.