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25 мая 2018, 14:37

Норильский «Сундук» представили на Петербургском экономическом форуме.


Программа «Сундук» реализуется в Норильске благотворительным фондом «69 параллель» с 14 сентября 2015 года. Цель проекта - организовать передачу хороших и добротных, но не нужных одним людям вещей, тем, кто в них нуждается. Горожане передают вещи в «Сундук», где добровольцы фонда их сортируют и отдают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, людям с низким доходом, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями и так далее. Северяне с достатком также могут пользоваться «Сундуком» и брать в нем вещи в обмен на благотворительное пожертвование. Все вырученные средства направляются на оказание помощи людям, нуждающимся в поддержке (оплата лечения, реабилитация, приобретение продуктовых наборов и предметов первой необходимости).
Презентация проекта «Сундук» на Петербургском международном экономическом форуме прошла на площадке социальной платформы NPO LAB. Это пространство было создано для того, чтобы представители бизнеса могли найти для себя направления инвестиций в социальные проекты. В свою очередь для благотворительных фондов это уникальная возможность найти новых партнеров. За три дня работы форума будет представлено 52 проекта благотворительных фондов и НКО.

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    Список новостей

 25 мая 2018 
16:41   Завтра в Норильске по инициативе воинов-пограничников откроется новый памятник. 16:16   Прием работ на фотоконкурс «Вперед в юбилейное лето!» завершится в понедельник.
16:14   Четыре футболиста покинули МФК «Норильский никель». 15:41   Великий праздник Святой Троицы православные норильчане отметят в воскресенье, 27 мая.
14:45   В норильских школах заканчивается учебный год, кроме тех, у кого начинаются консультации и экзамены. Девятиклассники приступили к ОГЭ уже сегодня. 14:37   Норильский «Сундук» представили на Петербургском экономическом форуме.
14:29   Решить задачу перевозки пассажиров речным транспортом по Енисею готов помочь Средне-Невский судостроительный завод. 14:18   Норильчане готовятся отметить 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
13:33   «Норильск в металле». Выставку фалеристики под таким названием планирует собрать норильский Комплексный центр социального обслуживания населения. 13:20   Акционеры "Норникеля" получат финальные дивиденды за 2017 год. На выплаты компания направит более 96 млрд рублей.
12:05   Уровень воды на реке Енисей в районе столицы Таймыра приближается к восьмиметровой отметке.

 24 мая 2018 
17:54   Шанс купить дешевые авиабилеты на период с 4 июня по 22 сентября у норильчан есть и сегодня. Просто нужно мониторить сайт авиакомпании. 17:15   Пробуждайся! В начале июня в Молодежном центре пройдет семейный благотворительный фестиваль «Wake up! 7 часов осознанности».
16:44   Не возьмут лопату – получат срок. 12 норильчан приговорены судом к наказанию в виде обязательных работ. 16:28   В Норильске проходят четырехдневные военные сборы для старшеклассников.
15:00   Первый пусковой комплекс Северной объездной дороги открыт для движения транспорта. Теперь нагрузка на другие транспортные линии Норильска станет значительно меньше. 14:44   Очередная программа из цикла «Мой город. Моя история» для жителей Норильска состоится в СРК «Арена-Норильск» 26 мая 2018 года в 15.00.
12:54   Норильские полицейские провели соревнования по стрельбе из боевого оружия. 12:48   Глава Таймыра Сергей Ткаченко встретился с российскими и иностранными участниками турнира по керлингу среди смешанных пар Arctic Curling Cup’18.
12:41   Норильчанам представят отчет об исполнении бюджета города. 12:34   За сутки лед приблизился к Дудинке на 66 км.
12:27   Художник Марина Акишина на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска поделилась опытом организации благотворительных акций и арт-проектов. 12:07   С завтрашнего дня авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов в период проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
11:58   Норильские госавтоинспекторы провели экскурсию для школьников, приурочив ее к 300-летию МВД России.

 23 мая 2018 
17:27   В период проведения Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup 2018 в Дудинке пройдет большой уличный праздник с дегустацией этнической кухни в чумах. 15:03   16-летняя норильчанка обманула парня из другого города, который продавал телефон по объявлению в интернете.
14:33   В выходные в Норильске состоится турнир по футболу среди юношеских команд «Кубок «Норникеля» – новые надежды». 14:23   NordStar на месяц запретил на своих рейсах перевозку оружия, боеприпасов, взрывоопасных и ядовитых веществ.
12:56   Сегодня труппа Норильского Заполярного театра драмы уехала в Новосибирск представлять наш город на престижном театральном фестивале страны. 12:26   Призовой фонд турнира Arctic Curling Cup 2018 составит 30 000 долларов.
12:06   Норильчане могут принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!». 11:53   Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ЕГЭ норильские 11-классники.
11:45   Сегодня в Дудинку прибыли участники Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup и сразу окунулись в атмосферу самобытной национальной культуры Таймыра. 11:35   В Норильске, а также в других городах присутствия «Норникеля» стартовал третий экологический марафон «Понеслось».
11:27   Кромка льда на Енисее - в 600 км от Дудинки.

 22 мая 2018 
16:19   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты провели корректировку бюджета. 15:48   Музей Норильска приглашает на «Музейную продленку».
15:39   Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин официально ушел в отставку. 15:23   На этой неделе начинаются обязательные экзамены для школьников.
15:20   Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет ... 13:11   Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам.
12:07   В международном турнире по кёрлингу, который стартует в Дудинке 24 мая, примут участие 10 команд. Параллельно пройдут и соревнования детских команд. 11:22   В СРК «Арена» состоится очередная познавательно-развлекательная программа из цикла «Мой город. Моя история».
11:12   В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода. 10:59   В выходные норильчан приглашают поболеть за местных футболистов, хоккеистов и других спортсменов.
10:51   250 норильских выпускников прошлых лет заявились на участие в ЕГЭ в этом году. 10:47   В Норильске задержан подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. У мужчины обнаружили более 30 пакетиков с «синтетикой».

 21 мая 2018 
17:24   135 миллионов рублей потратит «Норникель» на детский отдых этим летом. В этом году дети сотрудников компании будут отдыхать в выездных оздоровительных лагерях в Анапе и Болгарии. 16:55   На ледовой арене «Таймыр» идет подготовка льда к международному турниру по керлингу Arctic Cup 2018.
16:43   77-летняя путешественница Юлия Михайлюк из Твери решила добраться до Норильска на велосипеде.




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