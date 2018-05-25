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25 мая 2018, 14:37



Норильский «Сундук» представили на Петербургском экономическом форуме.

Презентация проекта «Сундук» на Петербургском международном экономическом форуме прошла на площадке социальной платформы NPO LAB. Это пространство было создано для того, чтобы представители бизнеса могли найти для себя направления инвестиций в социальные проекты. В свою очередь для благотворительных фондов это уникальная возможность найти новых партнеров. За три дня работы форума будет представлено 52 проекта благотворительных фондов и НКО.

Просмотров:261 Программа «Сундук» реализуется в Норильске благотворительным фондом «69 параллель» с 14 сентября 2015 года. Цель проекта - организовать передачу хороших и добротных, но не нужных одним людям вещей, тем, кто в них нуждается. Горожане передают вещи в «Сундук», где добровольцы фонда их сортируют и отдают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, людям с низким доходом, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями и так далее. Северяне с достатком также могут пользоваться «Сундуком» и брать в нем вещи в обмен на благотворительное пожертвование. Все вырученные средства направляются на оказание помощи людям, нуждающимся в поддержке (оплата лечения, реабилитация, приобретение продуктовых наборов и предметов первой необходимости).Презентация проекта «Сундук» на Петербургском международном экономическом форуме прошла на площадке социальной платформы NPO LAB. Это пространство было создано для того, чтобы представители бизнеса могли найти для себя направления инвестиций в социальные проекты. В свою очередь для благотворительных фондов это уникальная возможность найти новых партнеров. За три дня работы форума будет представлено 52 проекта благотворительных фондов и НКО.