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25 мая 2018, 14:45



В норильских школах заканчивается учебный год, кроме тех, у кого начинаются консультации и экзамены. Девятиклассники приступили к ОГЭ уже сегодня.

Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику и два предмета по выбору: литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки. По данным норильского управления общего образования, самыми популярными предметами по выбору для учащихся девятых классов стали: обществознание (его выбрали 1266 человек), на втором месте по предпочтениям - география (840 подростков), далее следуют информатика (745 человек) и биология (595). Остальные дисциплины в рейтинге популярности распределились так: физику сдают 329 учеников, химию - 291, иностранный язык - 129, историю - 56, литературу - 51. В целом для проведения ОГЭ в городе предполагается развернуть 14 пунктов сдачи экзаменов. Среди 2213 норильских девятиклассников 59 ребят принадлежат к школьникам с особенностями развития, так называемым ОВЗ. Для троих из них экзамены состоятся на дому, и это будут экзамены облегченного варианта (только русский язык и математика). Кстати, госэкзамены для выпускников девятых классов проходят в 2018 году в два этапа: основной - с 25 мая по 29 июня; дополнительный - с 4 по 22 сентября.

Просмотров:196 Сегодня, 25 мая, один ребенок сдает французский язык, экзамен состоялся в 20-й школе Талнаха. Завтра, 26 мая, у 128 девятиклассников - английский язык, он пройдет в трех пунктах проведения ОГЭ - школах № 14, 20 и лицее № 3.Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику и два предмета по выбору: литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.По данным норильского управления общего образования, самыми популярными предметами по выбору для учащихся девятых классов стали: обществознание (его выбрали 1266 человек), на втором месте по предпочтениям - география (840 подростков), далее следуют информатика (745 человек) и биология (595).Остальные дисциплины в рейтинге популярности распределились так: физику сдают 329 учеников, химию - 291, иностранный язык - 129, историю - 56, литературу - 51.В целом для проведения ОГЭ в городе предполагается развернуть 14 пунктов сдачи экзаменов. Среди 2213 норильских девятиклассников 59 ребят принадлежат к школьникам с особенностями развития, так называемым ОВЗ. Для троих из них экзамены состоятся на дому, и это будут экзамены облегченного варианта (только русский язык и математика).Кстати, госэкзамены для выпускников девятых классов проходят в 2018 году в два этапа: основной - с 25 мая по 29 июня; дополнительный - с 4 по 22 сентября.