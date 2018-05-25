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25 мая 2018, 14:45

В норильских школах заканчивается учебный год, кроме тех, у кого начинаются консультации и экзамены. Девятиклассники приступили к ОГЭ уже сегодня.


Сегодня, 25 мая, один ребенок сдает французский язык, экзамен состоялся в 20-й школе Талнаха. Завтра, 26 мая, у 128 девятиклассников - английский язык, он пройдет в трех пунктах проведения ОГЭ - школах № 14, 20 и лицее № 3.
Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику и два предмета по выбору: литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.
По данным норильского управления общего образования, самыми популярными предметами по выбору для учащихся девятых классов стали: обществознание (его выбрали 1266 человек), на втором месте по предпочтениям - география (840 подростков), далее следуют информатика (745 человек) и биология (595).
Остальные дисциплины в рейтинге популярности распределились так: физику сдают 329 учеников, химию - 291, иностранный язык - 129, историю - 56, литературу - 51.
В целом для проведения ОГЭ в городе предполагается развернуть 14 пунктов сдачи экзаменов. Среди 2213 норильских девятиклассников 59 ребят принадлежат к школьникам с особенностями развития, так называемым ОВЗ. Для троих из них экзамены состоятся на дому, и это будут экзамены облегченного варианта (только русский язык и математика).
Кстати, госэкзамены для выпускников девятых классов проходят в 2018 году в два этапа: основной - с 25 мая по 29 июня; дополнительный - с 4 по 22 сентября.

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    Список новостей

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12:27   Художник Марина Акишина на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска поделилась опытом организации благотворительных акций и арт-проектов. 12:07   С завтрашнего дня авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов в период проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
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 22 мая 2018 
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15:39   Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин официально ушел в отставку. 15:23   На этой неделе начинаются обязательные экзамены для школьников.
15:20   Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет ... 13:11   Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам.
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11:12   В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода. 10:59   В выходные норильчан приглашают поболеть за местных футболистов, хоккеистов и других спортсменов.
10:51   250 норильских выпускников прошлых лет заявились на участие в ЕГЭ в этом году. 10:47   В Норильске задержан подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. У мужчины обнаружили более 30 пакетиков с «синтетикой».

 21 мая 2018 
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