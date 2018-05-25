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25 мая 2018, 15:41



Великий праздник Святой Троицы православные норильчане отметят в воскресенье, 27 мая.

Праздник Троицы считается и днем рождения Святой, Соборной и Апостольской церкви, объединяющей живых и усопших. Накануне, 26 мая, в Троицкую вселенскую родительскую субботу особо молятся за умерших, чтобы Господь даровал им прощение грехов. Свой престольный праздник в Талнахе 27 мая отметит храм Святой Троицы, где торжественная служба начнется в 9 утра. Это торжество и для древнего Свято-Троицкого монастыря в Туруханске - мужской обители, основанной около 360 лет назад. Самый северный монастырь входит в состав Норильской и Туруханской епархии. Водосвятный молебен в честь праздника отслужат в часовне Троицы Живоначальной при обществе инвалидов "Надежда" в столице Таймыра. Храмы в праздник Святой Троицы принято щедро украшать молодой зеленью. И пусть это проблематично в заполярном Норильске, но прихожане прикладывают все усилия, чтобы храмы в святой праздник выглядели по-особенному.

Просмотров:194 Этот праздник называется и Пятидесятница, ведь именно на 50-й день после Воскресения Христова Святой Дух в виде огненных языков сошел на Богородицу и апостолов. И ученики Христа, наполнившись особой благодати, смогли проповедовать народам мира Слово Божие на разных языках.Праздник Троицы считается и днем рождения Святой, Соборной и Апостольской церкви, объединяющей живых и усопших. Накануне, 26 мая, в Троицкую вселенскую родительскую субботу особо молятся за умерших, чтобы Господь даровал им прощение грехов.Свой престольный праздник в Талнахе 27 мая отметит храм Святой Троицы, где торжественная служба начнется в 9 утра. Это торжество и для древнего Свято-Троицкого монастыря в Туруханске - мужской обители, основанной около 360 лет назад. Самый северный монастырь входит в состав Норильской и Туруханской епархии.Водосвятный молебен в честь праздника отслужат в часовне Троицы Живоначальной при обществе инвалидов "Надежда" в столице Таймыра.Храмы в праздник Святой Троицы принято щедро украшать молодой зеленью. И пусть это проблематично в заполярном Норильске, но прихожане прикладывают все усилия, чтобы храмы в святой праздник выглядели по-особенному.