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25 мая 2018, 16:14



Четыре футболиста покинули МФК «Норильский никель».

Также заполярный клуб благодарит за работу тренера Михаила Михайловича Безрука. Клуб желает им удачи и успехов в дальнейшей карьере, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:165 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» благодарит за многолетнее сотрудничество игроков Сергея Пономарева, Юрия Костыгина, Сергея Куманькина и Алексея Филиппова. Футболисты радовали болельщиков яркой и бескомпромиссной игрой, результативным и зрелищным футболом.Также заполярный клуб благодарит за работу тренера Михаила Михайловича Безрука.Клуб желает им удачи и успехов в дальнейшей карьере, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.