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25 мая 2018, 16:16



Прием работ на фотоконкурс «Вперед в юбилейное лето!» завершится в понедельник.

Карнавал в Норильске 1 июня стал уже доброй традицией, он пройдет в четвертый раз, и в этом году в преддверии 65-летнего юбилея Норильска праздник обретет новый размах, открывая летнюю череду юбилейных мероприятий. На протяжении всего маршрута прохождения колонн - от Театральной до Комсомольской площади - на Ленинском проспекте будут исполняться детские песенки, и те команды, кто наиболее интересно исполнит одну из этих композиций, в финале получат приз жюри. Построение карнавальных колонн начнется на Театральной площади в 17.30, в 18.00 шествие отправится по Ленинскому проспекту. К 18.30 колонны прибудут на Комсомольскую площадь, где начнется концертно-конкурсная программа с массой сюрпризов, игр, развлечений. Тут же, на Комсомольской площади, будут оборудованы фотозоны. В прошлогоднем карнавале приняли участие порядка 2,5 тысячи человек, ежегодно это количество увеличивается.

Просмотров:138 Фотоконкурс проводится в рамках «Чудо-чадо карнавала», который пройдет в Норильске 1 июня. Карнавальное шествие в этом году посвящено долгожданному лету. Поэтому и фотографии на конкурс «Вперед в юбилейное лето!» должны максимально ярко отражать все стремление северных жителей к летнему настроению. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте города. Лучшие работы будут показаны на самом карнавале на главном экране на Комсомольской площади, победителей отметят призами. Работы на фотоконкурс принимаются до 28 мая.Карнавал в Норильске 1 июня стал уже доброй традицией, он пройдет в четвертый раз, и в этом году в преддверии 65-летнего юбилея Норильска праздник обретет новый размах, открывая летнюю череду юбилейных мероприятий. На протяжении всего маршрута прохождения колонн - от Театральной до Комсомольской площади - на Ленинском проспекте будут исполняться детские песенки, и те команды, кто наиболее интересно исполнит одну из этих композиций, в финале получат приз жюри.Построение карнавальных колонн начнется на Театральной площади в 17.30, в 18.00 шествие отправится по Ленинскому проспекту. К 18.30 колонны прибудут на Комсомольскую площадь, где начнется концертно-конкурсная программа с массой сюрпризов, игр, развлечений. Тут же, на Комсомольской площади, будут оборудованы фотозоны.В прошлогоднем карнавале приняли участие порядка 2,5 тысячи человек, ежегодно это количество увеличивается.