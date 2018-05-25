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25 мая 2018, 16:41



Завтра в Норильске по инициативе воинов-пограничников откроется новый памятник.

Семитонный камень привезли из Ергалахского ущелья. В будущем его обработают специальным составом, чтобы он стал еще крепче.

Просмотров:173 28 мая в России отметят 100-летие пограничной службы. К этой дате в субботу, 26 мая, в 13.00 в Норильске откроют монумент - гранитный камень на аллее рядом с площадью Героев.Семитонный камень привезли из Ергалахского ущелья. В будущем его обработают специальным составом, чтобы он стал еще крепче.