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28 мая 2018, 09:42



Трое жителей Норильска предстанут перед судом за ограбление пенсионера.

Прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных ранее судимых жителей. В отношении задержанных следователи СО ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 7 лет.

Просмотров:169 Накануне днем в дежурную часть поступило сообщение о том, что трое неизвестных мужчин проникли в квартиру и напали на 60-летнего хозяина, забрали у него системный блок и акустическую систему.Прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных ранее судимых жителей. В отношении задержанных следователи СО ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 7 лет.