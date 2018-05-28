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28 мая 2018, 09:53



Национально-культурный центр «Заполярье» планируют открыть в Норильске в конце этого года.

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня, Ринат Ахметчин поблагодарил за активное участие в городских мероприятиях и вклад в развитие межнационального согласия Кумыкбия Ибрагимова, члена местной ногайской национально-культурной автономии, и вручил ему диплом главы города Норильска. В ходе заседания представитель полиции доложил о совместной с руководителями общественных объединений работе по предотвращению правонарушений. Обсудили миграционную ситуацию на территории Норильска, спланировали дальнейшую деятельность по стабилизации межконфессиональных отношений. Начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска Ирина Субочева пригласила представителей диаспор присоединиться к колонне «Современность» праздничного шествия, которое пройдет 14 июля по Ленинскому проспекту в честь 65-летнего юбилея города. Большинство представителей общественных объединений предложение поддержали. Также собравшиеся обсудили вопросы, связанные с созданием в Норильске национально-культурного центра «Заполярье» (ул. Лауреатов, 85). На данный момент в помещении, выделенном на безвозмездной основе администрацией города, активно ведется ремонт. Ожидается, что центр откроется к концу года. Проект направлен на создание условий для проведения межнациональных культурно-массовых и просветительских мероприятий.

Просмотров:174 В Норильске прошло заседание Консультативного совета по делам национальностей. Традиционно он проходит под председательством главы Норильска Рината Ахметчина.Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня, Ринат Ахметчин поблагодарил за активное участие в городских мероприятиях и вклад в развитие межнационального согласия Кумыкбия Ибрагимова, члена местной ногайской национально-культурной автономии, и вручил ему диплом главы города Норильска.В ходе заседания представитель полиции доложил о совместной с руководителями общественных объединений работе по предотвращению правонарушений. Обсудили миграционную ситуацию на территории Норильска, спланировали дальнейшую деятельность по стабилизации межконфессиональных отношений.Начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска Ирина Субочева пригласила представителей диаспор присоединиться к колонне «Современность» праздничного шествия, которое пройдет 14 июля по Ленинскому проспекту в честь 65-летнего юбилея города. Большинство представителей общественных объединений предложение поддержали.Также собравшиеся обсудили вопросы, связанные с созданием в Норильске национально-культурного центра «Заполярье» (ул. Лауреатов, 85). На данный момент в помещении, выделенном на безвозмездной основе администрацией города, активно ведется ремонт. Ожидается, что центр откроется к концу года. Проект направлен на создание условий для проведения межнациональных культурно-массовых и просветительских мероприятий.