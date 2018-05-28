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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:05 В Норильске из-за погодных условий закрыли дорогу на Кайеркан
13:20 Полтора десятка норильчан, своевременно не оплативших административные штрафы, теперь будут платить тройную сумму.
13:16 Здание бывшей театральной студии «Артистенок» на Наб. Урванцева, 29, отремонтируют до конца года. Почти 17 млн понадобится, чтобы привести помещение в соответствие с современными требованиями, в том числе безопасности.
12:36 В Норильске от падения сосульки пострадал пятилетний ребенок.
11:41 Норильские полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.
10:35 Обладателями «Арктического кубка» стала пара из Канады и Швеции. В Дудинке завершился Аrctic Curling Cup 2018.
10:19 Норильчане стали серебряными призерами детского турнира керлингистов.
09:53 Национально-культурный центр «Заполярье» планируют открыть в Норильске в конце этого года.
09:42 Трое жителей Норильска предстанут перед судом за ограбление пенсионера.
16:41 Завтра в Норильске по инициативе воинов-пограничников откроется новый памятник.
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