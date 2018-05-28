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28 мая 2018, 10:19



Норильчане стали серебряными призерами детского турнира керлингистов.

Четвертое место и приз «За волю к победе» получила команда из Норильска «Щетки-трещотки», третье место у дудинцев — сборная «Таймыр-сити». Заслуженные награды ребятам вручил глава Дудинки Юрий Гурин. Серебро — у пары из Норильска под названием «Адреналин». Призы они получили из рук исполняющего обязанности министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева. Победу одержала дудинская команда «Мерета». Кубок чемпионам — Вениамину Безруких и Яне Кот — вручил директор ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Алексей Новаков. Мастер-классы для ребят проводили именитые российские керлингисты Мария Комарова, Анастасия Брызгалова, Даниил Горячев, Алексей Тимофеев. Керлингом дудинские ребята занимаются на Ледовой арене «Таймыр» под руководством тренера Андрея Жарникова. По информации администрации Дудинки

Просмотров:156 В рамках этапа мирового тура по керлингу в смешанных парах Аrctic Curling Cup 2018 был организован юношеский турнир среди четырех команд из Дудинки и Норильска. В составе команд юных керлингистов — девочки и мальчики, обучающиеся в инклюзивных учебных заведениях. 27 мая на Ледовой арене «Таймыр» прошла церемония награждения участников этих соревнований.Четвертое место и приз «За волю к победе» получила команда из Норильска «Щетки-трещотки», третье место у дудинцев — сборная «Таймыр-сити». Заслуженные награды ребятам вручил глава Дудинки Юрий Гурин.Серебро — у пары из Норильска под названием «Адреналин». Призы они получили из рук исполняющего обязанности министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева.Победу одержала дудинская команда «Мерета». Кубок чемпионам — Вениамину Безруких и Яне Кот — вручил директор ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Алексей Новаков.Мастер-классы для ребят проводили именитые российские керлингисты Мария Комарова, Анастасия Брызгалова, Даниил Горячев, Алексей Тимофеев. Керлингом дудинские ребята занимаются на Ледовой арене «Таймыр» под руководством тренера Андрея Жарникова.