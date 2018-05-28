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28 мая 2018, 10:35



Обладателями «Арктического кубка» стала пара из Канады и Швеции. В Дудинке завершился Аrctic Curling Cup 2018.

После лазерного и видеопроекционного шоу, выступления ансамбля волынщиков из Москвы, парада десяти команд-участниц на сцену поднялись официальные лица: председатель совета директоров ССТ Джо Вэлкли, глава Таймыра Сергей Ткаченко, вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин. Бронзовыми призерами турнира стала команда «Россия-2» в составе Марии Комаровой и Даниила Горячева. Андрей Созин вручил им награды. Второе место — у пары из Шотландии: Джина Эйткен и Данкан Мензис. Призы они получили из рук Джо Вэлкли. Обладателями «Арктического кубка» в этом году стала интернациональная команда — Рэйчел Хоман и Никлас Эдин (Канада/Швеция). Медали высшего достоинства победителям вручил Сергей Ткаченко. К землякам и гостям Дудинки обратился глава города Дудинки Юрий Гурин. От имени всех дудинцев он поблагодарил организаторов турнира, компанию «Норильский никель», за праздник большого спорта, который жители столицы Таймыра увидели своими глазами, а команды керлингистов — за сильные и чистые эмоции, подаренные зрителям, и объявил закрытым Международный турнир среди смешанных пар Аrctic Curling Cup 2018. Подробный репортаж о том, как проходил турнир, - в ближайшем выпуске «Заполярной правды».

Просмотров:155 Финальные игры и церемония награждения призеров и победителей этапа мирового тура по керлингу в смешанных парах Аrctic Curling Cup 2018 прошли 27 мая на Ледовой арене «Таймыр».После лазерного и видеопроекционного шоу, выступления ансамбля волынщиков из Москвы, парада десяти команд-участниц на сцену поднялись официальные лица: председатель совета директоров ССТ Джо Вэлкли, глава Таймыра Сергей Ткаченко, вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин. Бронзовыми призерами турнира стала команда «Россия-2» в составе Марии Комаровой и Даниила Горячева. Андрей Созин вручил им награды.Второе место — у пары из Шотландии: Джина Эйткен и Данкан Мензис. Призы они получили из рук Джо Вэлкли. Обладателями «Арктического кубка» в этом году стала интернациональная команда — Рэйчел Хоман и Никлас Эдин (Канада/Швеция). Медали высшего достоинства победителям вручил Сергей Ткаченко.К землякам и гостям Дудинки обратился глава города Дудинки Юрий Гурин. От имени всех дудинцев он поблагодарил организаторов турнира, компанию «Норильский никель», за праздник большого спорта, который жители столицы Таймыра увидели своими глазами, а команды керлингистов — за сильные и чистые эмоции, подаренные зрителям, и объявил закрытым Международный турнир среди смешанных пар Аrctic Curling Cup 2018.