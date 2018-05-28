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28 мая 2018, 11:41



Норильские полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

По горячим следам оперативники задержали ранее судимого 31-летнего подозреваемого, который находился у себя дома. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него ГСУ СК по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Просмотров:130 Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов города обнаружено тело мужчины 1980 г. р. с множественными телесными повреждениями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что накануне между погибшим и его знакомым произошел конфликт. В результате ссоры приятель ножом нанес смертельные раны оппоненту.По горячим следам оперативники задержали ранее судимого 31-летнего подозреваемого, который находился у себя дома. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него ГСУ СК по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.