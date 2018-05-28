Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 мая 2018, 12:36



В Норильске от падения сосульки пострадал пятилетний ребенок.

Как сообщила сегодня «Заполярной правде» мама малыша, состояние ребенка сейчас удовлетворительное, надеются на скорое возвращение домой. Что до самого инцидента, то родители ребенка намерены обращаться в суд с иском на управляющую компанию, обслуживающую дом на Кирова, 29, которая своевременно не очистила крышу от сосулек.

Просмотров:159 Происшествие случилось около дома № 29 на улице Кирова. Глыба льда сорвалась с крыши и упала на малыша, когда они с мамой проходили мимо. Скорую вызывать не пришлось, тут же остановились двое норильчан и предложили довезти пострадавшего ребенка в травмпункт. После осмотра врачами маму с ребенком отправили в городскую больницу в Оганер. Там провели тщательное обследование. Лапароскопия показала, что серьезных повреждений внутренних органов, к счастью, нет.Как сообщила сегодня «Заполярной правде» мама малыша, состояние ребенка сейчас удовлетворительное, надеются на скорое возвращение домой.Что до самого инцидента, то родители ребенка намерены обращаться в суд с иском на управляющую компанию, обслуживающую дом на Кирова, 29, которая своевременно не очистила крышу от сосулек.