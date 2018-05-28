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28 мая 2018, 12:36

В Норильске от падения сосульки пострадал пятилетний ребенок.


Происшествие случилось около дома № 29 на улице Кирова. Глыба льда сорвалась с крыши и упала на малыша, когда они с мамой проходили мимо. Скорую вызывать не пришлось, тут же остановились двое норильчан и предложили довезти пострадавшего ребенка в травмпункт. После осмотра врачами маму с ребенком отправили в городскую больницу в Оганер. Там провели тщательное обследование. Лапароскопия показала, что серьезных повреждений внутренних органов, к счастью, нет.
Как сообщила сегодня «Заполярной правде» мама малыша, состояние ребенка сейчас удовлетворительное, надеются на скорое возвращение домой.
Что до самого инцидента, то родители ребенка намерены обращаться в суд с иском на управляющую компанию, обслуживающую дом на Кирова, 29, которая своевременно не очистила крышу от сосулек.

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 24 мая 2018 
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 23 мая 2018 
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11:45   Сегодня в Дудинку прибыли участники Международного турнира по керлингу Arctic Curling Cup и сразу окунулись в атмосферу самобытной национальной культуры Таймыра. 11:35   В Норильске, а также в других городах присутствия «Норникеля» стартовал третий экологический марафон «Понеслось».
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