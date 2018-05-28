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28 мая 2018, 13:16



Здание бывшей театральной студии «Артистенок» на Наб. Урванцева, 29, отремонтируют до конца года. Почти 17 млн понадобится, чтобы привести помещение в соответствие с современными требованиями, в том числе безопасности.

«В этом году в рамках комплексного ремонта запланирован демонтаж старой отделки, которая не соответствует современным пожарным и санитарным требованиям, а также морально устарела. Будут полностью заменены: электропроводка, системы вентиляции и отопления, оконные и дверные блоки, сцена, которую обработают огнезащитным составам. Будут отремонтированы концертный зал и прилегающие второстепенные помещения (раздевалки, душевые, санузлы) и прочее, - сообщил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. - Работы выполняем в существующих границах ранее построенного здания, но максимально приводим его к современным требованиям». Ремонт ведет норильская компания ООО «Главстрой» - подрядчик, имеющий хороший послужной список городских объектов. «Сейчас, до начала навигации, мы проводим подготовительные работы: демонтаж, расширение проемов, перепланировку. Работы выполняются в соответствии с проектом, в котором разработаны и утверждены все необходимые технические решения. Сложностей нет. Срок определен с запасом, времени достаточно для выполнения планомерной работы без каких-либо ускорений. Сейчас на объекте заняты 22 человека, но коллектив меняется в зависимости от вида работ», - отметил генеральный директор ООО «Главстрой» Алексей Лупка. Все запланированные работы должны завершиться к концу года. В планах на 2019 год – ремонт фасада, благоустройство прилегающей территории и работы по подполью, но они уже не будут влиять на учебный процесс.

Просмотров:77 Помещение площадью 620 квадратных метров несколько лет назад было передано Норильской детской школе искусств. Находиться в нем и заниматься творчеством было невозможно и даже небезопасно. В апреле 2018 года здесь начались строительные работы.«В этом году в рамках комплексного ремонта запланирован демонтаж старой отделки, которая не соответствует современным пожарным и санитарным требованиям, а также морально устарела. Будут полностью заменены: электропроводка, системы вентиляции и отопления, оконные и дверные блоки, сцена, которую обработают огнезащитным составам. Будут отремонтированы концертный зал и прилегающие второстепенные помещения (раздевалки, душевые, санузлы) и прочее, - сообщил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. - Работы выполняем в существующих границах ранее построенного здания, но максимально приводим его к современным требованиям».Ремонт ведет норильская компания ООО «Главстрой» - подрядчик, имеющий хороший послужной список городских объектов.«Сейчас, до начала навигации, мы проводим подготовительные работы: демонтаж, расширение проемов, перепланировку. Работы выполняются в соответствии с проектом, в котором разработаны и утверждены все необходимые технические решения. Сложностей нет. Срок определен с запасом, времени достаточно для выполнения планомерной работы без каких-либо ускорений. Сейчас на объекте заняты 22 человека, но коллектив меняется в зависимости от вида работ», - отметил генеральный директор ООО «Главстрой» Алексей Лупка.Все запланированные работы должны завершиться к концу года. В планах на 2019 год – ремонт фасада, благоустройство прилегающей территории и работы по подполью, но они уже не будут влиять на учебный процесс.