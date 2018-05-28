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28 мая 2018, 13:20



Полтора десятка норильчан, своевременно не оплативших административные штрафы, теперь будут платить тройную сумму.

В ходе операции полицейские разъясняли лицам, привлеченным к административной ответственности, последствия несвоевременной оплаты штрафов. Так, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы на срок до 50 часов. По итогам комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» в отношении 14 жителей Норильска вынесены судебные решения о наложении административного штрафа в двукратном размере от суммы изначально неоплаченного штрафа, вынесено одно решение об административном аресте. Стражи порядка напоминают, что административный штраф необходимо оплачивать в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. Кроме того, штраф должен быть оплачен строго по реквизитам, указанным в постановлении. В противном случае лицо, подвергнутое наказанию, привлекается к ответственности. «С начала 2018 года за неоплаченные штрафы подразделениями норильской полиции к административной ответственности привлечен 271 человек. Из них 106 норильчан понесли наказание в виде административного ареста, 13 выполняют обязательные работы общей продолжительностью 800 часов, на 152 северян наложены административные штрафы на общую сумму свыше 373 тысяч рублей», - подытожила общие результаты начальник отделения по исполнению административного законодательства отдела МВД России по г. Норильску Наталья Самошкина.

Просмотров:83 Норильские полицейские подвели итоги комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Должник», проводившегося на минувшей неделе. В мероприятии были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники отделения по исполнению административного законодательства и подразделений охраны общественного порядка, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В ходе операции полицейские разъясняли лицам, привлеченным к административной ответственности, последствия несвоевременной оплаты штрафов. Так, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы на срок до 50 часов.По итогам комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» в отношении 14 жителей Норильска вынесены судебные решения о наложении административного штрафа в двукратном размере от суммы изначально неоплаченного штрафа, вынесено одно решение об административном аресте.Стражи порядка напоминают, что административный штраф необходимо оплачивать в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. Кроме того, штраф должен быть оплачен строго по реквизитам, указанным в постановлении. В противном случае лицо, подвергнутое наказанию, привлекается к ответственности.«С начала 2018 года за неоплаченные штрафы подразделениями норильской полиции к административной ответственности привлечен 271 человек. Из них 106 норильчан понесли наказание в виде административного ареста, 13 выполняют обязательные работы общей продолжительностью 800 часов, на 152 северян наложены административные штрафы на общую сумму свыше 373 тысяч рублей», - подытожила общие результаты начальник отделения по исполнению административного законодательства отдела МВД России по г. Норильску Наталья Самошкина.