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28 мая 2018, 15:07



«Норильские каникулы Буратино» готовят для юных норильчан.

Посмотрев спектакль, ребята узнают о том, как интересно провести лето в Норильске, как научиться дружить. В постановке прозвучат любимые и знакомые всем ребятам и взрослым песни, которые можно будет исполнить вместе со сказочными героями. После спектакля состоится фотосессия. Буратино уже в Норильске!

Просмотров:220 Впервые в День защиты детей, 1 июня, в 18.00 на площади Ледового дворца спорта в районе Кайеркан «Театр под открытым небом им. Карабаса Барабаса» представляет мини-спектакль «Норильские каникулы Буратино».Посмотрев спектакль, ребята узнают о том, как интересно провести лето в Норильске, как научиться дружить.В постановке прозвучат любимые и знакомые всем ребятам и взрослым песни, которые можно будет исполнить вместе со сказочными героями. После спектакля состоится фотосессия.Буратино уже в Норильске!