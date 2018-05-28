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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 мая 2018, 15:24

Норильчане смогут задать свои вопросы Владимиру Путину. Традиционная прямая линия с президентом страны состоится 7 июня.


Общение главы государства с россиянами начнется в 12.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Кремля. Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать свой вопрос можно несколькими способами: позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.
Обращения к прямой линии принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный.
Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.
Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ. 7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.
Вопросы принимаются вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

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15:24   Норильчане смогут задать свои вопросы Владимиру Путину. Традиционная прямая линия с президентом страны состоится 7 июня. 15:07   «Норильские каникулы Буратино» готовят для юных норильчан.
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 25 мая 2018 
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14:45   В норильских школах заканчивается учебный год, кроме тех, у кого начинаются консультации и экзамены. Девятиклассники приступили к ОГЭ уже сегодня. 14:37   Норильский «Сундук» представили на Петербургском экономическом форуме.
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 24 мая 2018 
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12:54   Норильские полицейские провели соревнования по стрельбе из боевого оружия. 12:48   Глава Таймыра Сергей Ткаченко встретился с российскими и иностранными участниками турнира по керлингу среди смешанных пар Arctic Curling Cup’18.
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