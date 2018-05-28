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28 мая 2018, 15:34



Уровень воды в Енисее в районе заполярной столицы за сутки поднялся на 30 см.

За сутки вода поднялась на 30 см. В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был выше на 74 см. В поселке Потапово МО город Дудинка уровень воды поднялся за сутки на 40 см и сейчас – 5 м 02 см. Кромка льда на Енисее находится в 74 км выше Игарки, что в 330 км от Дудинки.

Просмотров:444 По состоянию на 08.00 28 мая в районе города Дудинка уровень воды на реке Енисей находится на отметке 8 м 71 см, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района.За сутки вода поднялась на 30 см. В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был выше на 74 см.В поселке Потапово МО город Дудинка уровень воды поднялся за сутки на 40 см и сейчас – 5 м 02 см.Кромка льда на Енисее находится в 74 км выше Игарки, что в 330 км от Дудинки.