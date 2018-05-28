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28 мая 2018, 15:56



Норильские студенты могут внести свой вклад в улучшение экологической ситуации на Диксоне. Стартовал конкурс на право участия в Арктическом субботнике.

«Поскольку работы связаны с физической нагрузкой, предпочтение отдается юношам. Девушки также могут быть участниками проекта, но только в том случае, если они готовы отвечать за творческую составляющую мероприятий проекта или оказывать помощь на кухне, помогать в хозяйственных вопросах», - приводит слова директора Таймырского молодежного центра Татьяны Дьяковой пресс-служба Таймырского муниципального района. У студенческого волонтерского отряда должны быть свои эмблема, девиз и опыт работы. Важным являются уже имеющиеся достижения, вклад, внесенный этим отрядом ранее. К работам по уборке территории допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний. Как пояснила Татьяна Викторовна, приветствуются студенческие отряды экологической направленности, студенты, изучающие такие дисциплины, как экология, градостроительство, география, история: «Диксон - пограничная зона, попасть туда сложно. Потому у студентов, к примеру, мечтающих изучить растительный или животный мир Арктики, в свободное от работы время будет возможность для реализации своих исследовательских проектов». В Норильске подбором волонтеров занимается индустриальный институт. Штабы и бригадиры несут ответственность за дисциплину в отрядах. При нарушении дисциплины студенты-нарушители могут быть отчислены. 16 июля из Красноярска чартерным маршрутом Красноярск - Игарка - Диксон вылетит первый студенческий отряд численностью 39 человек. Обратный рейс в краевую столицу запланирован на 30 июля. 2 августа также на две недели в Диксон вылетят ребята из Норильска и Дудинки, всего 40 человек. В течение месяца волонтеры будут выполнять работы по уборке набережной и прибрежной зоны, территории, прилегающей к социально значимым объектам, демонтажу теплотрассы. Как отметила Татьяна Дьякова, само слово "доброволец" подразумевает безвозмездное оказание какой-либо помощи. Однако проектом предусмотрены поощрения волонтеров памятными подарками, призовыми наборами. Организационным комитетом будут объявлены конкурсы по темам «Самый активный волонтер», «Самая дружный отряд», «Самая креативная фотография». Организаторы проекта также предоставляют право участникам посетить памятные места и туристические маршруты, расположенные и действующие на территории Диксона, а также стать участниками семинаров по социальному проектированию. Заявки на право участия в Арктическом субботнике принимаются на электронные адреса штабов в муниципальных образованиях до 18 июня 2018 года. Конкурс на право участия в проекте организуется при поддержке агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, администрации муниципального района, ПАО «ГМК "Норильский никель», АНО «Агентство развития Норильска».

Просмотров:226 Конкурсный отбор проводится для сформированных студенческих волонтерских объединений образовательных учреждений Красноярска, Норильска и Дудинки, сообщили в оргкомитете Арктического субботника.«Поскольку работы связаны с физической нагрузкой, предпочтение отдается юношам. Девушки также могут быть участниками проекта, но только в том случае, если они готовы отвечать за творческую составляющую мероприятий проекта или оказывать помощь на кухне, помогать в хозяйственных вопросах», - приводит слова директора Таймырского молодежного центра Татьяны Дьяковой пресс-служба Таймырского муниципального района.У студенческого волонтерского отряда должны быть свои эмблема, девиз и опыт работы. Важным являются уже имеющиеся достижения, вклад, внесенный этим отрядом ранее. К работам по уборке территории допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний.Как пояснила Татьяна Викторовна, приветствуются студенческие отряды экологической направленности, студенты, изучающие такие дисциплины, как экология, градостроительство, география, история: «Диксон - пограничная зона, попасть туда сложно. Потому у студентов, к примеру, мечтающих изучить растительный или животный мир Арктики, в свободное от работы время будет возможность для реализации своих исследовательских проектов».В Норильске подбором волонтеров занимается индустриальный институт. Штабы и бригадиры несут ответственность за дисциплину в отрядах. При нарушении дисциплины студенты-нарушители могут быть отчислены.16 июля из Красноярска чартерным маршрутом Красноярск - Игарка - Диксон вылетит первый студенческий отряд численностью 39 человек. Обратный рейс в краевую столицу запланирован на 30 июля. 2 августа также на две недели в Диксон вылетят ребята из Норильска и Дудинки, всего 40 человек. В течение месяца волонтеры будут выполнять работы по уборке набережной и прибрежной зоны, территории, прилегающей к социально значимым объектам, демонтажу теплотрассы.Как отметила Татьяна Дьякова, само слово "доброволец" подразумевает безвозмездное оказание какой-либо помощи. Однако проектом предусмотрены поощрения волонтеров памятными подарками, призовыми наборами. Организационным комитетом будут объявлены конкурсы по темам «Самый активный волонтер», «Самая дружный отряд», «Самая креативная фотография».Организаторы проекта также предоставляют право участникам посетить памятные места и туристические маршруты, расположенные и действующие на территории Диксона, а также стать участниками семинаров по социальному проектированию.Заявки на право участия в Арктическом субботнике принимаются на электронные адреса штабов в муниципальных образованиях до 18 июня 2018 года.Конкурс на право участия в проекте организуется при поддержке агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, администрации муниципального района, ПАО «ГМК "Норильский никель», АНО «Агентство развития Норильска».