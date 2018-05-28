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28 мая 2018, 16:45



В Норильске появился новый памятник: к 100-летию образования пограничных войск РФ на площади Памяти Героев открыли мемориал воинам-пограничникам.

На поиски подходящего камня энтузиасты потратили три выходных дня и в Ергалахском ущелье отыскали подходящую семитонную глыбу. В создании мемориала большую помощь оказывали самые разные предприятия. Открытие памятника решили приурочить именно к 100-летию пограничной службы. И вот торжественный день, к которому почти сотня ветеранов-пограничников готовилась два года, наступил. «В этом году мы празднуем 100-летний юбилей со дня образования Пограничных войск Российской Федерации. Благодаря инициативе наших ветеранов-пограничников мы смогли организовать установку мемориала. И я надеюсь, что теперь у нас в городе возникнут новые традиции, посвященные этому празднику. Я хочу пожелать всем мирного неба над нашей страной, над нашим городом, чтобы все жители Норильска были счастливы и спали спокойно, пока граница на замке», - сказал в своей поздравительной речи глава Норильска Ринат Ахметчин. Юрий Авдеев, директор департамента безопасности «Норникеля», генерал-майор запаса, заслуженный пограничник России, кавалер четырех боевых орденов, возглавляющий ветеранское движение норильских пограничников, также поздравил товарищей по оружию и отметил, что воины-пограничники всегда мужественно защищали рубежи нашей страны. Осматривая композицию, ветераны пограничных войск отметили, что если бы камень был полированным, эффект был бы не тот, а вот природная глыба – это то, что нужно. Выглядит идеально!

Просмотров:234 Идея установки мемориала возникла у норильских ветеранов пограничной службы еще в 2016 году.На поиски подходящего камня энтузиасты потратили три выходных дня и в Ергалахском ущелье отыскали подходящую семитонную глыбу. В создании мемориала большую помощь оказывали самые разные предприятия. Открытие памятника решили приурочить именно к 100-летию пограничной службы.И вот торжественный день, к которому почти сотня ветеранов-пограничников готовилась два года, наступил.«В этом году мы празднуем 100-летний юбилей со дня образования Пограничных войск Российской Федерации. Благодаря инициативе наших ветеранов-пограничников мы смогли организовать установку мемориала. И я надеюсь, что теперь у нас в городе возникнут новые традиции, посвященные этому празднику. Я хочу пожелать всем мирного неба над нашей страной, над нашим городом, чтобы все жители Норильска были счастливы и спали спокойно, пока граница на замке», - сказал в своей поздравительной речи глава Норильска Ринат Ахметчин.Юрий Авдеев, директор департамента безопасности «Норникеля», генерал-майор запаса, заслуженный пограничник России, кавалер четырех боевых орденов, возглавляющий ветеранское движение норильских пограничников, также поздравил товарищей по оружию и отметил, что воины-пограничники всегда мужественно защищали рубежи нашей страны.Осматривая композицию, ветераны пограничных войск отметили, что если бы камень был полированным, эффект был бы не тот, а вот природная глыба – это то, что нужно. Выглядит идеально!