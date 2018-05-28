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28 мая 2018, 16:53



В Норильске прошел первый турнир по футболу среди юношеских команд «Кубок "Норникеля" – новые надежды».

По итогам увлекательных и упорных матчей определились финалисты соревнований. Таким образом, в возрастной категории 2004-2005 г. р. юношеские команды расположились следующим образом: 1-е место - "Норильск-2004", 2-е место - "Талнах", 3-е место - "Норильск-2005", 4-е место - "Кайеркан". Лучшие игроки в различных номинациях: «Лучший вратарь» - Артем Хлюлин ("Норильск-2005"), «Лучший бомбардир» - Максим Устинов ("Талнах"), «Лучший игрок» - Александр Нистеренко ("Норильск-2004"). Возрастная группа юношей 2002-2003 г. р.: 1-е место - "Норильск-2002", 2-е место - "Тална"х, 3-е место - "Дудинка", 4-е место - "Норильск-2003". Лучшие игроки в различных номинациях: «Лучший вратарь» - Максим Иващенко ("Дудинка"), «Лучший бомбардир» - Дмитрий Сильчин ("Норильск-2002"), «Лучший игрок» - Конан Агаев ("Талнах"). Среди девушек путевку на заключительную стадию турнира разыгрывали четыре команды. В боевом финале между командами «Норильск» и «Талнах-2002», выявить лидера удалось лишь по послематчевым пенальти. По итогам шестиметровых ударов точнее оказались девушки из команды «Норильск». Итоги у девушек 2002-2003 г. р.: 1-е место - "Норильск", 2-е место - "Талнах-2002", 3-е место - "Кайеркан", 4-е место - "Талнах-2004". Лучшие игроки в различных номинациях: «Лучший вратарь» - Татьяна Бекетова ("Талнах-2002"), «Лучший бомбардир» - Виктория Кожевникова ("Норильск"), «Лучший игрок» - Варвара Потапаленко ("Кайеркан"). Таким образом, город Норильск в Красноярске в межрегиональном финале будут представлять два коллектива – юноши «Норильск-2002» и команда девушек 2002-2003 г. р. «Норильск». Соревнования организованы Российским футбольным союзом и ПАО ГМК «Норильский никель». Соревнование проходит в два этапа. На первой стадии команды определяют сильнейших в своих территориях. Турнир «Кубок "Норникеля» проходит в Мурманской области, Забайкальском и Красноярском краях и в Заполярье: Дудинка и Норильск. Межрегиональный финал среди победителей первого этапа пройдет в Красноярске 5-6 июля. В решающих играх встретятся 12 команд, сообщил пресс-атташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:215 Состязания, посвященные Дню защиты детей, прошли в выходные дни 26 и 27 мая на площадке Дома физической культуры. В соревнованиях приняли участие 12 команд. Восемь юношеских (2004-2005 г. р., 2002-2003 г. р.) и четыре женских (2002-2003 г .р.) коллективов боролись за путевку в Красноярск на межрегиональный финал турнира.По итогам увлекательных и упорных матчей определились финалисты соревнований. Таким образом, в возрастной категории 2004-2005 г. р. юношеские команды расположились следующим образом:1-е место - "Норильск-2004", 2-е место - "Талнах", 3-е место - "Норильск-2005", 4-е место - "Кайеркан".Лучшие игроки в различных номинациях:«Лучший вратарь» - Артем Хлюлин ("Норильск-2005"), «Лучший бомбардир» - Максим Устинов ("Талнах"), «Лучший игрок» - Александр Нистеренко ("Норильск-2004").Возрастная группа юношей 2002-2003 г. р.:1-е место - "Норильск-2002", 2-е место - "Тална"х, 3-е место - "Дудинка", 4-е место - "Норильск-2003".Лучшие игроки в различных номинациях:«Лучший вратарь» - Максим Иващенко ("Дудинка"), «Лучший бомбардир» - Дмитрий Сильчин ("Норильск-2002"), «Лучший игрок» - Конан Агаев ("Талнах").Среди девушек путевку на заключительную стадию турнира разыгрывали четыре команды. В боевом финале между командами «Норильск» и «Талнах-2002», выявить лидера удалось лишь по послематчевым пенальти. По итогам шестиметровых ударов точнее оказались девушки из команды «Норильск».Итоги у девушек 2002-2003 г. р.:1-е место - "Норильск", 2-е место - "Талнах-2002", 3-е место - "Кайеркан", 4-е место - "Талнах-2004".Лучшие игроки в различных номинациях:«Лучший вратарь» - Татьяна Бекетова ("Талнах-2002"), «Лучший бомбардир» - Виктория Кожевникова ("Норильск"), «Лучший игрок» - Варвара Потапаленко ("Кайеркан").Таким образом, город Норильск в Красноярске в межрегиональном финале будут представлять два коллектива – юноши «Норильск-2002» и команда девушек 2002-2003 г. р. «Норильск».Соревнования организованы Российским футбольным союзом и ПАО ГМК «Норильский никель». Соревнование проходит в два этапа. На первой стадии команды определяют сильнейших в своих территориях. Турнир «Кубок "Норникеля» проходит в Мурманской области, Забайкальском и Красноярском краях и в Заполярье: Дудинка и Норильск.Межрегиональный финал среди победителей первого этапа пройдет в Красноярске 5-6 июля. В решающих играх встретятся 12 команд, сообщил пресс-атташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» Андрей Деганов.