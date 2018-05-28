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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:09 Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает горожан принять участие в выставке фалеристики «Норильск в металле».
13:02 Турнир завершился, но весточки с него продолжают разлетаться по миру. Более ста почтовых карточек и открыток отправлено с Арктического кубка по кёрлингу.
12:26 Норильчан приглашают на «Танцующий ледоход».
12:12 1 июня на время праздничного шествия Ленинский проспект перекроют для проезда автотранспорта.
12:08 Артисты Норильского Заполярного театра драмы вернулись с новосибирского престижного театрального форума страны.
11:50 «Пусть всегда будет детство!». Праздничные мероприятия под таким названием пройдут в Талнахе 1 июня.
11:44 Арктическая экспедиция. В Норильск прибыла группа военных экологов для очистки территории от металлолома.
10:41 Десятиклассника норильской школы № 41 Александра Степанова наградили за спасение пожилой женщины из горящей квартиры.
10:13 В преддверии летних каникул сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели в 11 образовательных учреждениях лекции «Безопасный интернет» и «Безопасные каникулы».
19:17 Очередной главный фестиваль для норильских рок-музыкантов провело в минувшую субботу творческое объединение «Сцена».
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