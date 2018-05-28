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28 мая 2018, 17:48



Подразделения АО «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и «Норильсктрансгаз» к паводку готовы! Добыча, транспортировка и поставка газа потребителям будут выполняться без ограничений и в полном объеме.

Чтобы не снижать плановые показатели в период интенсивного таяния снега, подразделения «Норильскгазпром», «Таймыргаз», «Норильсктрансгаз» выполняют все необходимые противопаводковые мероприятия, которые обеспечат стабильную работу объектов добычи и подготовки к транспортировке природного газа и газового конденсата в этот период. На случай возникновения внештатных ситуаций на всех объектах акционерных обществ укомплектованы склады аварийного запаса материально-технических средств. Проведены запланированные работы по подготовке к паводку. Отчеты по выполнению противопаводковых мероприятий были предоставлены в ГО и ЧС Норильска и Дудинки. По словам Аркадия Стригунова, особое внимание при интенсивном таянии снега уделяется: ревизии и безотказной работе систем телемеханики по всем объектам добычи и подготовки газа к транспортировке; усилению контроля за соблюдением водоохранных мероприятий, очистке береговых зон водоемов, а также подготовке питьевой воды в соответствие с санитарными нормами в период обильного снеготаяния. Не остается без внимания и обеспечение вахтовых поселков и удаленных объектов необходимым количеством медикаментов на случай неотложной помощи и нелетной погоды в период паводка. Кроме того, проведено укрепление и откачка талых вод с каре («каре» - бетонный вал высотой 1,8 метра) резервуарных парков метанола и конденсата, осмотр резервуаров и емкостей и организовано оперативное дежурство ремонтного персонала за бесперебойной эксплуатацией водозаборных сооружений трассовых поселков с предоставлением дежурным мобильной связи и техники. Юрий Толкачев добавил, что в рамках противопаводковых мероприятий будут освобождены от снеговой нагрузки эстакады, здания, трубопроводы, проведено обследование состояния запорной арматуры, фланцевых соединений, насосного оборудования. Пристальное внимание уделяется контролю за состоянием промысловых и магистральных трубопроводов, состоянию береговых укреплений через водные преграды. Также в период ледохода планируется регулярный облет трассы магистральных и промысловых трубопроводов с особым обращением внимания на подводные переходы во время прохождения льда. В заключение брифинга руководители резюмировали, что все производственные объекты акционерных обществ «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и «Норильсктрансгаз» к прохождению паводка, выполнению плана по добыче и транспортировке газа, который определяется существующими потребностями в отборе газа, - готовы. Поставка и транспортировка газа по заявке потребителей будут выполняться без ограничений и в полном объеме.

Просмотров:214 На сегодняшний день плановая поставка газа потребителям составляет семь миллионов 36 тысяч кубических метров в сутки, что полностью удовлетворяет все потребности Большого Норильска, рассказали на брифинге заместитель генерального директора по производству — главный инженер АО «Норильскгазпром», АО «Таймыргаз» Аркадий Стригунов и и. о. заместителя генерального директора по производству - главного инженера АО «Норильсктрансгаз» Юрий Толкачев.Чтобы не снижать плановые показатели в период интенсивного таяния снега, подразделения «Норильскгазпром», «Таймыргаз», «Норильсктрансгаз» выполняют все необходимые противопаводковые мероприятия, которые обеспечат стабильную работу объектов добычи и подготовки к транспортировке природного газа и газового конденсата в этот период. На случай возникновения внештатных ситуаций на всех объектах акционерных обществ укомплектованы склады аварийного запаса материально-технических средств. Проведены запланированные работы по подготовке к паводку. Отчеты по выполнению противопаводковых мероприятий были предоставлены в ГО и ЧС Норильска и Дудинки.По словам Аркадия Стригунова, особое внимание при интенсивном таянии снега уделяется: ревизии и безотказной работе систем телемеханики по всем объектам добычи и подготовки газа к транспортировке; усилению контроля за соблюдением водоохранных мероприятий, очистке береговых зон водоемов, а также подготовке питьевой воды в соответствие с санитарными нормами в период обильного снеготаяния. Не остается без внимания и обеспечение вахтовых поселков и удаленных объектов необходимым количеством медикаментов на случай неотложной помощи и нелетной погоды в период паводка. Кроме того, проведено укрепление и откачка талых вод с каре («каре» - бетонный вал высотой 1,8 метра) резервуарных парков метанола и конденсата, осмотр резервуаров и емкостей и организовано оперативное дежурство ремонтного персонала за бесперебойной эксплуатацией водозаборных сооружений трассовых поселков с предоставлением дежурным мобильной связи и техники.Юрий Толкачев добавил, что в рамках противопаводковых мероприятий будут освобождены от снеговой нагрузки эстакады, здания, трубопроводы, проведено обследование состояния запорной арматуры, фланцевых соединений, насосного оборудования. Пристальное внимание уделяется контролю за состоянием промысловых и магистральных трубопроводов, состоянию береговых укреплений через водные преграды. Также в период ледохода планируется регулярный облет трассы магистральных и промысловых трубопроводов с особым обращением внимания на подводные переходы во время прохождения льда.В заключение брифинга руководители резюмировали, что все производственные объекты акционерных обществ «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и «Норильсктрансгаз» к прохождению паводка, выполнению плана по добыче и транспортировке газа, который определяется существующими потребностями в отборе газа, - готовы. Поставка и транспортировка газа по заявке потребителей будут выполняться без ограничений и в полном объеме.