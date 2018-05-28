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28 мая 2018, 18:08



Норильские полицейские отметили трехсотлетний юбилей российской полиции. Более 20 правоохранителей были отмечены на торжественном мероприятии.

С 300-летним юбилеем норильских полицейских поздравил глава города Ринат Ахметчин. Он выразил правоохранителям благодарность за их самоотверженную службу, которую они несут порой в круглосуточном режиме, за особое умение отдавать себя работе. «Я хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, терпения и железных нервов при выполнении своего гражданского долга. Спасибо вам за ваш нужный и важный для всех нас труд», - сказал Ринат Ахметчин. Церемония награждения перемежалась творческими номерами от хореографических коллективов, вокалистов и поздравлением от учащихся юридических классов. Особым даром норильскому отделу МВД России стала икона Божьей Матери Покрова Пресвятой Богородицы. Эту икону вместе с пасторским благословением епископа Норильского и Туруханского Агафангела протоиерей Дмитрий Харцыз передал Владиславу Фальченко, подполковнику полиции, и. о. начальника отдела МВД России по городу Норильску. Память своих коллег-сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, норильские полицейские почтили минутой молчания. Праздничный вечер, посвященный трехсотлетнему юбилею российской полиции, прошел в торжественной и одновременно душевной обстановке.

Просмотров:230 Российская полиция была учреждена для обеспечения порядка в государстве Российском 25 мая 1718 года указом Петра I. Тогда же были введены должности санкт-петербургского генерал-полицмейстера и начальника главной полицмейстерской канцелярии.С 300-летним юбилеем норильских полицейских поздравил глава города Ринат Ахметчин. Он выразил правоохранителям благодарность за их самоотверженную службу, которую они несут порой в круглосуточном режиме, за особое умение отдавать себя работе.«Я хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, терпения и железных нервов при выполнении своего гражданского долга. Спасибо вам за ваш нужный и важный для всех нас труд», - сказал Ринат Ахметчин.Церемония награждения перемежалась творческими номерами от хореографических коллективов, вокалистов и поздравлением от учащихся юридических классов.Особым даром норильскому отделу МВД России стала икона Божьей Матери Покрова Пресвятой Богородицы. Эту икону вместе с пасторским благословением епископа Норильского и Туруханского Агафангела протоиерей Дмитрий Харцыз передал Владиславу Фальченко, подполковнику полиции, и. о. начальника отдела МВД России по городу Норильску.Память своих коллег-сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, норильские полицейские почтили минутой молчания.Праздничный вечер, посвященный трехсотлетнему юбилею российской полиции, прошел в торжественной и одновременно душевной обстановке.